SRI a identificat o rețea de sabotaj rusă, implicată în incendiul de la fabrica de arme Carfil. Ce ținte viza

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat luni seară că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în incendiul produs pe 14 septembrie 2026, la fabrica de armament Carfil din Brașov. Este vorba despre trei bărbați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean. Doi dintre aceștia au fost depistați și arestați preventiv în Germania, în timp ce pregăteau să comită fapte similare.
Incendiul s-a produs în incinta platformei industriale, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM.
Rețeaua ar fi vizat obiective militare și industriale din Europa
Potrivit reprezentanților instituției, activitatea rețelei depășea granițele României. Coordonatorii din Federația Rusă îi stabiliseră mai multe ținte în regiune, inclusiv unități de producție a armamentului, atât de stat, cât și private, precum și alte obiective cu relevanță militară și industrială.
Scopul acestor operațiuni este, conform SRI, intimidarea statelor vizate, afectarea capacităților lor de apărare și diminuarea contribuției acestora la securitatea europeană și regională.
SRI: Recrutarea pentru sabotaj începe cu o sarcină aparent inofensivă
SRI avertizează că recrutarea pentru astfel de activități poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină care pare lipsită de riscuri. Contactarea persoanelor vizate se face, de regulă, prin intermediul rețelelor sociale.
La început, solicitările pot viza activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile pot deveni mai grave și pot include distrugeri, incendieri sau chiar asasinate.
Potrivit serviciului de informații, în cazul în care persoanele recrutate refuză să continue, coordonatorii pot recurge la presiuni și șantaj pentru a le determina să execute ordinele primite.
Ce metode folosesc membrii rețelelor pentru a-și ascunde identitatea
Conform SRI, rețelele de sabotaj exploatează în special vulnerabilitățile financiare, dependențele sau antecedentele infracționale ale persoanelor recrutate.
Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii unor astfel de grupări pot utiliza servicii de transport și cazare, precum și mijloace de plată înregistrate pe numele altor persoane. De asemenea, pot apela la cartele SIM din state terțe și la aplicații de mesagerie criptată.
Instituția atrage însă atenția că asemenea elemente nu reprezintă, în mod individual, dovezi ale implicării într-o activitate ilegală.
SRI, DIICOT și celelalte instituții continuă verificările
Verificările privind operațiunile de sabotaj identificate pe teritoriul României continuă în cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Ministerul Apărării Naționale – Direcția Generală de Informații a Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.
SRI precizează că acționează împreună cu partenerii naționali, europeni și transatlantici pentru identificarea și contracararea amenințărilor, protejarea obiectivelor vizate și informarea publicului cu privire la metodele utilizate de rețelele de sabotaj.