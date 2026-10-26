SRI a identificat o rețea de sabotaj rusă, implicată în incendiul de la fabrica de arme Carfil. Ce ținte viza

Publicat 26 oct. 2026, 19:02 Actualizat 26 oct. 2026, 19:16

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat luni seară că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în incendiul produs pe 14 septembrie 2026, la fabrica de armament Carfil din Brașov. Este vorba despre trei bărbați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean. Doi dintre aceștia au fost depistați și arestați preventiv în Germania, în timp ce pregăteau să comită fapte similare.

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