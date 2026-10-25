Vremea se răcește brusc în toată țara. Elena Mateescu anunță unde va fi cel mai frig și cât durează acest episod

Publicat 25 oct. 2026, 15:13 Actualizat 25 oct. 2026, 15:23 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se răcește accentuat în toată țara! Temperaturile scad semnificativ, iar ploile, ceața și vântul pun stăpânire pe mai multe regiuni. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a dezvăluit duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, unde va fi cel mai frig și cât va dura episodul de vreme rea.

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