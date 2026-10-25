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Vremea se răcește brusc în toată țara. Elena Mateescu anunță unde va fi cel mai frig și cât durează acest episod

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat25 oct. 2026, 15:13
Actualizat25 oct. 2026, 15:23
SursăRealitatea PLUS

Vremea se răcește accentuat în toată țara! Temperaturile scad semnificativ, iar ploile, ceața și vântul pun stăpânire pe mai multe regiuni. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a dezvăluit duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, unde va fi cel mai frig și cât va dura episodul de vreme rea.

Elena Mateescu: Minimile au coborât destul de mult

Minimile au coborât destul de mult, mai ales în zonele depresionare, spre -4 grade, până la 10 grade pe litoral, chiar și în Capitală o minimă destul de coborâtă, 6-7 grade, mai scăzută spre 2-3 grade în zona preorășenească

— a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, la Realitatea PLUS.

Potrivit șefei ANM duminică, temperaturile vor varia între 11 grade în Transilvania și 19-20 de grade în sudul Olteniei, în timp ce în Capitală sunt posibile maxime de 17 grade.

Vânt pe crestele montane, viteze la rafală de 40-60 km/h și precipitații slabe, cantitativ, predominant în zonele joase sub formă de ploaie

— a mai spus aceasta.

Elena Mateescu, șefa ANM, a anunțat că luni vremea se va răci, în special în vestul, nordul și centrul țării, urmând ca ulterior scăderea temperaturilor să se resimtă și în celelalte regiuni.

Mâine vremea se va răci, special în partea de vest, nord și centru, ulterior și în restul țării, maximele zilei vor fi de 9 grade în Transilvania, până la 18 grade în Muntenia, 18-19 grade în Capitală.

— a mai spus Elena Mateescu.
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