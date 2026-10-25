Advertising
Advertising
ExclusivVremea· 1 min citire
Vremea se răcește brusc în toată țara. Elena Mateescu anunță unde va fi cel mai frig și cât durează acest episod
Publicat25 oct. 2026, 15:13
Actualizat25 oct. 2026, 15:23
SursăRealitatea PLUS
Vremea se răcește accentuat în toată țara! Temperaturile scad semnificativ, iar ploile, ceața și vântul pun stăpânire pe mai multe regiuni. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a dezvăluit duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, unde va fi cel mai frig și cât va dura episodul de vreme rea.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News