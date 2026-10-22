ANM anunță ploi în cea mai mare parte a țării. Informarea meteo este valabilă până vineri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 10:00, care vizează intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. Joi, 22 octombrie, precipitațiile sunt așteptate în cea mai mare parte a României, iar izolat pot apărea descărcări electrice și grindină. Potrivit meteorologilor, în anumite zone montane se pot acumula cantități mai însemnate de apă.
Unde sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului
Conform informării publicate de ANM, ploile s-au extins începând din noaptea de miercuri spre joi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia. Joi, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar unele averse pot fi însoțite de descărcări electrice și grindină.
Vântul va avea intensificări temporare, în special în estul, centrul și vestul țării, unde rafalele vor ajunge, în general, la 40–50 km/h. La munte, pe creste, vitezele vântului pot depăși 70 km/h.
Cantități importante de apă în unele zone montane
Meteorologii estimează că în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali se pot acumula cantități de apă de 10–20 l/mp. Izolat, valorile pot depăși 30–35 l/mp, atât prin acumulare, cât și în intervale scurte de timp.
Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență în zonele în care ploaia reduce vizibilitatea. În regiunile montane, vântul puternic poate îngreuna deplasările, în special pe traseele expuse.