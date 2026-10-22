ANM anunță ploi în cea mai mare parte a țării. Informarea meteo este valabilă până vineri

Publicat 22 oct. 2026, 10:18 Actualizat 22 oct. 2026, 10:19

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 10:00, care vizează intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. Joi, 22 octombrie, precipitațiile sunt așteptate în cea mai mare parte a României, iar izolat pot apărea descărcări electrice și grindină. Potrivit meteorologilor, în anumite zone montane se pot acumula cantități mai însemnate de apă.

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