Cine este românca, de 55 de ani, moartă în timpul furtunii Adam din Spania. Femeia ar fi intrat în mare în ciuda avertismentelor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 17:28

O româncă în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în apele mării, în regiunea Valencia din Spania, în timpul furtunii Adam. Femeia ar fi intrat în apă alături de partenerul său, un bărbat olandez de 71 de ani, deși autoritățile emiseseră avertizări privind condițiile periculoase. Bărbatul a reușit să ajungă la mal, însă femeia a fost luată de valuri și a murit.

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