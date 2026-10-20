Cine este românca, de 55 de ani, moartă în timpul furtunii Adam din Spania. Femeia ar fi intrat în mare în ciuda avertismentelor

O româncă în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în apele mării, în regiunea Valencia din Spania, în timpul furtunii Adam. Femeia ar fi intrat în apă alături de partenerul său, un bărbat olandez de 71 de ani, deși autoritățile emiseseră avertizări privind condițiile periculoase. Bărbatul a reușit să ajungă la mal, însă femeia a fost luată de valuri și a murit.
Tragedie pe plaja Almardà, în apropiere de Valencia
Incidentul s-a produs în zona plajei Almardà, din municipiul Sagunto, unde furtuna Adam a adus valuri puternice și curenți periculoși. Potrivit informațiilor prezentate, românca și partenerul său ar fi intrat în mare în ciuda recomandărilor autorităților de a evita înotul pe fondul vremii nefavorabile.
Cei doi ar fi fost surprinși de condițiile dificile din apă. În timp ce bărbatul, în vârstă de 71 de ani, a reușit să se salveze și să ajungă la țărm, femeia a dispărut în valuri.
Un martor care a observat scena a alertat serviciile de urgență, anunțând că o persoană fusese luată de mare. Potrivit relatării acestuia, cei doi s-ar fi dezbrăcat pe plajă înainte de a intra în apă.
Operațiune amplă de căutare a femeii dispărute
După apelul de urgență, echipele de intervenție au început căutările pentru găsirea româncei. La operațiune au participat reprezentanți ai Serviciului de Salvare Maritimă din Valencia, care au mobilizat scafandri, un elicopter și o ambarcațiune a pompierilor.
Căutările s-au desfășurat în condiții dificile, pe fondul vremii nefavorabile și al agitației mării. După mai multe ore, femeia a fost găsită pe plaja din Canet d'en Berenguer.
Echipajele de intervenție au constatat decesul acesteia. În ciuda eforturilor depuse pentru localizarea și recuperarea victimei, viața româncei nu a mai putut fi salvată.
Furtuna Adam, avertizări și restricții privind accesul în mare
Potrivit informațiilor disponibile, autoritățile spaniole emiseseră un cod portocaliu de furtună și recomandaseră populației să evite intrarea în apă. Cu toate acestea, cei doi ar fi ales să înoate în mare, în ciuda riscurilor generate de valurile puternice și de curenți.
Condițiile meteorologice nefavorabile pot transforma rapid o baie în mare într-o situație extrem de periculoasă, chiar și pentru persoanele care știu să înoate. Curenții puternici pot îndepărta înotătorii de țărm, iar valurile înalte pot îngreuna revenirea la mal.
În astfel de situații, respectarea avertismentelor și a restricțiilor impuse de autorități este esențială pentru prevenirea accidentelor.
Ce se știe despre românca decedată în Spania
Femeia, în vârstă de 55 de ani, se afla în regiunea Valencia împreună cu bărbatul olandez de 71 de ani. Potrivit informațiilor transmise de poliție, cei doi s-ar fi cunoscut în Valencia și ar fi închiriat o locuință în zonă, intenționând să petreacă mai multe zile împreună.
Nu a fost clarificat dacă aceștia formau oficial un cuplu. Circumstanțele exacte ale incidentului și detaliile privind relația dintre cei doi nu au fost precizate în informațiile disponibile.
Moartea româncei reprezintă un nou caz tragic asociat condițiilor meteorologice periculoase de pe litoralul spaniol, în contextul furtunii Adam.