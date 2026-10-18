Tensiuni între Italia și Spania pe tema migrației. Discuții privind controalele la frontieră

Publicat 18 oct. 2026, 08:47 Actualizat 18 oct. 2026, 08:55 Sursă Realitatea PLUS

Migrația alimentează tensiunile dintre Italia și Spania, în contextul creșterii numărului de migranți ajunși în Ceuta. Autoritățile de la Roma ar urma să mențină controalele temporare pentru încă o săptămână, în timp ce Madridul caută o soluție pentru reluarea liberei circulații.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre italiaSpaniamigrație