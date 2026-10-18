Tensiuni între Italia și Spania pe tema migrației. Discuții privind controalele la frontieră

Migrația alimentează tensiunile dintre Italia și Spania, în contextul creșterii numărului de migranți ajunși în Ceuta. Autoritățile de la Roma ar urma să mențină controalele temporare pentru încă o săptămână, în timp ce Madridul caută o soluție pentru reluarea liberei circulații.
Miniștrii de interne ai celor două țări ar urma să discute săptămâna viitoare despre eliminarea controalelor și reducerea tensiunilor diplomatice. Disputa readuce în atenție diferențele dintre statele Uniunii Europene în privința gestionării migrației și a accesului la azil.
Controalele temporare, în centrul disputei dintre Italia și Spania
Tensiunile au apărut pe fondul situației migratorii din Ceuta și Melilla, teritorii spaniole situate în nordul Africii. Creșterea numărului de persoane sosite în Ceuta, la sfârșitul lunii iulie, ar fi determinat autoritățile italiene să ia în calcul prelungirea unor restricții temporare privind circulația persoanelor venite din Spania.
Premierul italian Giorgia Meloni ar fi optat pentru menținerea măsurii pentru încă o săptămână. Eventuala încetare a controalelor ar putea deschide calea unei detensionări a relațiilor dintre Roma și Madrid.
Poziții diferite privind gestionarea migranților
Guvernul condus de Pedro Sánchez susține o abordare mai deschisă în privința migrației și a anunțat măsuri pentru regularizarea situației persoanelor fără documente legale. Inițiativa a atras critici din partea Italiei, Poloniei și a altor state europene.
În paralel, autoritățile spaniole urmăresc asigurarea asistenței pentru persoanele sosite și reducerea presiunii asupra comunității locale din Ceuta.
Migrația și dreptul la azil, pe agenda Uniunii Europene
Gestionarea migrației s-a numărat și printre temele discutate de liderii europeni la summitul de la Bruxelles. Dezbaterile au vizat securitatea frontierelor și posibilitatea introducerii unor măsuri excepționale în situații de presiune migratorie ridicată.
Printre opțiunile prezentate se află un mecanism de urgență care ar permite limitarea temporară a unor reguli privind solicitarea azilului. Condițiile de aplicare și implicațiile unor asemenea măsuri rămân elemente esențiale ale discuțiilor europene.