Spania: Inundații și ploi torențiale. O femeie a murit în apropiere de Barcelona

Ploile torențiale care au lovit nord-estul Spaniei au provocat inundații, au perturbat transporturile și au mobilizat echipele de intervenție în mai multe regiuni. O femeie a murit după ce a fost luată de ape la nord-est de Barcelona. Trupul acesteia a fost găsit după o operațiune de căutare desfășurată de salvatori.
Femeia a fost luată de curent în timp ce încerca să traverseze un curs de apă
Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în timp ce femeia se afla împreună cu familia. Potrivit presei spaniole, aceasta a căzut într-un pârâu umflat de precipitațiile abundente, iar curentul a purtat-o. Partenerul ei a reușit să salveze copilul care se afla cu ei, însă femeia a dispărut în apă.
Salvatorii au căutat-o pe parcursul nopții, iar duminică dimineață au extins operațiunea până în zona de coastă, trupul ei fiind descoperit în mare. Autoritățile au avertizat populația să evite deplasările inutile și să nu se apropie de cursurile de apă umflate de ploi.
Inundații și probleme de transport în mai multe regiuni
Furtuna mediteraneeană a provocat sute de intervenții ale serviciilor de urgență în Catalonia, Valencia, Andaluzia și Insulele Baleare. Au fost raportate locuințe inundate, drumuri acoperite de apă, copaci doborâți și pagube materiale.
În Ibiza, unele șosele au fost inundate, iar accesul către aeroport a fost afectat. Operatorul aeroportuar Aena a raportat zboruri anulate, deviate sau întârziate. În provincia Almería, din Andaluzia, echipele de intervenție au salvat persoane rămase izolate de ape, în timp ce în apropiere de Málaga pompierii au intervenit pentru a evacua oameni blocați într-un tunel de pe promenada de coastă.
Autoritățile au emis avertizări de vreme severă
Agenția meteorologică spaniolă AEMET emisese avertizări înainte de sosirea furtunii, inclusiv o alertă roșie pentru regiunea Valencia, unde inundațiile devastatoare din 2024 au provocat numeroase victime. Autoritățile au transmis alerte pe telefoanele mobile și au recomandat populației să evite deplasările care nu sunt necesare.
Specialiștii atrag atenția că încălzirea climei poate intensifica furtunile mediteraneene de toamnă. Marea mai caldă favorizează evaporarea, iar atmosfera poate reține mai multă umiditate, ceea ce contribuie la precipitații abundente și la creșterea riscului de inundații.