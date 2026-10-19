Spania: Inundații și ploi torențiale. O femeie a murit în apropiere de Barcelona

Publicat 19 oct. 2026, 09:06 Actualizat 19 oct. 2026, 09:17

Ploile torențiale care au lovit nord-estul Spaniei au provocat inundații, au perturbat transporturile și au mobilizat echipele de intervenție în mai multe regiuni. O femeie a murit după ce a fost luată de ape la nord-est de Barcelona. Trupul acesteia a fost găsit după o operațiune de căutare desfășurată de salvatori.

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