Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 25 nov. 2026, 13:11

Macaulay Culkin, actorul care a devenit celebru în întreaga lume datorită rolului Kevin McCallister din seria „Home Alone”, se pregătește să revină pe marile ecrane. La 46 de ani, acesta este implicat în două proiecte importante: un film independent produs de A24 și o continuare a comediei care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți copii-vedetă de la Hollywood.

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