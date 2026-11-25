Macaulay Culkin, actorul care a devenit celebru în întreaga lume datorită rolului Kevin McCallister din seria „Home Alone”, se pregătește să revină pe marile ecrane. La 46 de ani, acesta este implicat în două proiecte importante: un film independent produs de A24 și o continuare a comediei care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți copii-vedetă de la Hollywood.
Vestea revenirii sale în universul „Home Alone” a atras atenția fanilor după ce presa americană a relatat că Disney dezvoltă un nou film în care Culkin ar urma să interpreteze din nou personajul Kevin McCallister. Actorul a confirmat indirect informația printr-o postare pe Instagram, în care a redistribuit știrea și a scris: „it’s true…” („este adevărat…”).
Macaulay Culkin, într-un nou film produs de A24
Pe lângă posibila revenire în rolul care l-a consacrat, Culkin este pregătit să joace într-un film fără titlu oficial, produs de compania A24 și regizat de Walter Woodman. Potrivit informațiilor publicate de presa de specialitate, distribuția îi mai include pe Constance Wu, Ken Leung, Veronika Slowikowska, David Klein și Ethan Eng.
Povestea este descrisă drept o producție de tip coming-of-age, plasată în perioada apariției internetului. Proiectul marchează o revenire importantă pentru actor în filmele cu roluri interpretate în fața camerei. Ultima sa apariție într-un lungmetraj de ficțiune în această calitate a fost în „Changeland”, lansat în 2019.
În ultimii ani, Culkin a avut și alte proiecte, însă mai puține decât în perioada în care era unul dintre cei mai solicitați actori copii. A avut un rol vocal în animația „Zootopia 2” și a apărut în două episoade ale serialului „Fallout”, produs de Amazon.
Disney pregătește o continuare „Home Alone”
O altă veste care a stârnit interesul publicului este dezvoltarea unei noi continuări „Home Alone” la 20th Century Studios, companie deținută de Disney. Potrivit publicației Variety, Macaulay Culkin lucrează la proiect alături de Seth Rogen și Evan Goldberg, care vor scrie scenariul și vor produce filmul prin compania lor, Point Grey.
Proiectul se află într-o etapă timpurie de dezvoltare. Deocamdată, nu au fost anunțate detalii despre distribuția completă, poveste sau data lansării. Disney nu a oferit un comentariu oficial asupra informațiilor apărute în presă.
Culkin a vorbit încă din 2025 despre o posibilă continuare și chiar a prezentat o idee pentru poveste. În viziunea sa, Kevin ar fi devenit adult, ar fi tată și s-ar confrunta cu dificultăți în relația cu propriul copil. Din cauza responsabilităților profesionale, personajul nu i-ar acorda suficientă atenție fiului său, iar acesta ar ajunge să-l țină pe Kevin în afara casei, folosind capcane asemănătoare celor din filmele originale.
Ideea ar inversa premisa comediei din 1990: de această dată, Kevin nu ar mai fi copilul lăsat singur acasă, ci adultul care încearcă să intre în propria locuință. Nu este confirmat dacă această propunere va sta la baza scenariului final.
Rolul care l-a transformat într-un star mondial
Macaulay Culkin a devenit celebru în 1990, când a interpretat personajul Kevin McCallister în „Home Alone”, regizat de Chris Columbus. Filmul spune povestea unui băiat uitat acasă de familie în timpul unei călătorii de Crăciun la Paris. Rămas singur, Kevin trebuie să-și apere locuința de doi spărgători, interpretați de Joe Pesci și Daniel Stern.
Succesul producției a fost uriaș, iar Culkin a revenit în rol în continuarea „Home Alone 2: Lost in New York”, lansată în 1992. Ulterior, seria a continuat cu alte filme, însă fără actorul care îl interpretase pe Kevin în primele două producții.
Deși a rămas asociat cu acest personaj timp de peste trei decenii, Culkin a avut o prezență mai discretă în cinematografie ca adult. O eventuală revenire în noul film Disney ar reprezenta prima sa întoarcere în rolul lui Kevin într-un lungmetraj după 1992.
Pentru moment, cele două proiecte se află în etape diferite, iar detaliile privind filmările și lansările nu au fost stabilite public. Cert este că actorul se pregătește pentru o perioadă cu mai multă activitate pe ecran, după ani în care a ales să apară mai rar în producții cinematografice.