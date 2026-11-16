Nepoata unui celebru fotbalist a căzut într-o fântână ascunsă într-un restaurant. Mesajul emoționant al bunicului

O întâmplare care se putea transforma într-o tragedie a fost readusă în atenția publicului de fostul mare fotbalist polonez Zbigniew Boniek. Nepoata sa, Giulia, a fost la un pas de moarte în 2013, după ce a căzut într-o fântână ascunsă în interiorul unui restaurant din Italia. Copila a fost salvată datorită intervenției rapide a fostului fotbalist italian Luciano Zauri, care se afla întâmplător în local.
Povestea dramatică a avut loc în urmă cu mai bine de zece ani, însă Boniek nu a uitat nici până astăzi gestul celui care i-a salvat nepoata. Recent, fostul internațional polonez a vorbit din nou despre incident și i-a transmis salvatorului un mesaj de recunoștință.
Cum a ajuns fetița într-o fântână ascunsă sub podeaua restaurantului
Accidentul s-a produs în 2013, în timpul unei cine petrecute la unul dintre restaurantele frecventate de familia Boniek. Giulia, care era atunci doar un copil, se juca de-a v-ați ascunselea și a ales să se ascundă în toaleta localului.
Fetița s-a strecurat sub blatul chiuvetei, fără să știe că în acea zonă se afla o fântână acoperită cu o placă de lemn. Suportul improvizat nu a rezistat greutății sale și a cedat, iar copila a căzut în gol de la câțiva metri înălțime.
În restaurant se afla și Luciano Zauri, fost fundaș al echipei Lazio, care își sărbătorea ziua de naștere alături de familie.
Când a auzit agitația, sportivul a crezut inițial că propria fiică a pățit ceva. În momentul în care a înțeles ce se întâmplase, a intervenit imediat pentru a o ajuta pe fetița căzută în fântână.
Luciano Zauri a intervenit fără să știe cine este familia copilului
Fostul fotbalist italian a povestit ulterior că situația era extrem de gravă, iar părinții copilei erau în stare de șoc. Tatăl fetei nu reușea să reacționeze, în timp ce mama era devastată de cele întâmplate.
Niciunul dintre cei prezenți nu știa exact cum putea fi scoasă fetița din acel spațiu periculos.
„M-am apropiat de deschizătură pentru a vedea ce se poate face. Tatăl fetei era paralizat de șoc, iar mama ei era complet devastată. Unul dintre ospătari a încercat să coboare, însă nu a reușit”, a relatat Luciano Zauri într-un podcast.
Fostul jucător a decis să intervină, iar acțiunea sa a fost esențială pentru salvarea copilei. La acel moment, el nu știa că micuța era nepoata unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști polonezi din istorie.
Mesajul lui Zbigniew Boniek pentru omul care i-a salvat nepoata
Abia după ce a ajuns acasă, Luciano Zauri a aflat identitatea familiei implicate în incident și a înțeles cine era copilul pe care îl ajutase.
Pentru Zbigniew Boniek, gestul fostului fundaș italian a rămas unul de neuitat. Legendarul sportiv polonez îl consideră un adevărat erou și a transmis că îi va purta recunoștință pentru tot restul vieții.
„Îi voi fi recunoscător pentru tot restul vieții și îi voi fi mereu la dispoziție”, a scris Boniek pe rețelele de socializare.
Povestea a fost relatată și de publicația poloneză Onet, care a readus în atenție împrejurările în care s-a produs accidentul.
Cine este Giulia, nepoata fostului mare fotbalist
Giulia este una dintre cele trei nepoate ale lui Zbigniew Boniek. Mama sa este Karolina Boniek, iar tatăl său este fostul tenismen italian Vincenzo Santopadre.
Tânăra a împlinit 18 ani în 2024, moment marcat de bunicul său printr-o fotografie publicată pe rețelele de socializare.
Deși au trecut mai bine de zece ani de la acel episod, întâmplarea rămâne una dintre cele mai emoționante povești din viața familiei Boniek, iar intervenția lui Luciano Zauri este și astăzi amintită ca un gest salvator.