Nepoata unui celebru fotbalist a căzut într-o fântână ascunsă într-un restaurant. Mesajul emoționant al bunicului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 12:56

O întâmplare care se putea transforma într-o tragedie a fost readusă în atenția publicului de fostul mare fotbalist polonez Zbigniew Boniek. Nepoata sa, Giulia, a fost la un pas de moarte în 2013, după ce a căzut într-o fântână ascunsă în interiorul unui restaurant din Italia. Copila a fost salvată datorită intervenției rapide a fostului fotbalist italian Luciano Zauri, care se afla întâmplător în local.

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