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Justitie· 1 min citire

Decizie a instanței în cazul lui Călin Georgescu. Când începe procesul în dosarul de înșelăciune

Călin Georgescu (captură video)

Călin Georgescu (captură video)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat13 nov. 2026, 09:05
Actualizat13 nov. 2026, 09:15
SursăRealitatea.net realitatea plus

Magistrații au fixat pentru luni, 16 noimebrie 2026, primul termen în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.. Anunțul vine la doar o zi după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată de DIICOT în acest dosar.

Pe 16 noiembrie 2026 a fost programat primul termen în noul dosar al fostului candidat prezidențial, potrivit portatalului instanțelor.

Este pentru prima dată când Călin Georgescu se va afla față în înfață cu judecătorii de la Tribunalul Ilfov, acolo unde procurorii DIICOT l-au trimis în judecată.

Dosarul instantelor Calin Georgescu

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, însă luni, 9 noiembrie, Tribunalului Bucureşti a decis luni plasarea în arest la domiciliu a fostului candidat la prezidenţiale.

Curtea de Apel București va fi instanța care va stabili definitiv dacă se va prelungi arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile sau accepta măsură mai blândă sub care să fie judecat de acum fostul candidat.

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