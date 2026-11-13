Decizie a instanței în cazul lui Călin Georgescu. Când începe procesul în dosarul de înșelăciune

Publicat 13 nov. 2026, 09:05 Actualizat 13 nov. 2026, 09:15 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Magistrații au fixat pentru luni, 16 noimebrie 2026, primul termen în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.. Anunțul vine la doar o zi după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată de DIICOT în acest dosar.

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