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Justitie· 1 min citire
Decizie a instanței în cazul lui Călin Georgescu. Când începe procesul în dosarul de înșelăciune
Călin Georgescu (captură video)
Publicat13 nov. 2026, 09:05
Actualizat13 nov. 2026, 09:15
SursăRealitatea.net realitatea plus
Magistrații au fixat pentru luni, 16 noimebrie 2026, primul termen în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.. Anunțul vine la doar o zi după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată de DIICOT în acest dosar.
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