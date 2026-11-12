Un nou deces provocat de gripă în România. Peste 68.000 de infecții respiratorii

Un nou deces confirmat cu virus gripal a fost raportat în România, iar numărul total al persoanelor care au murit din cauza gripei în actualul sezon a ajuns la două. În același timp, peste 68.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost înregistrate la nivel național în săptămâna 2–8 noiembrie 2026, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).
Mai exact, au fost raportate 68.467 de cazuri de gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii. Numărul este cu 0,27% mai mare față de săptămâna anterioară, când au fost înregistrate 68.284 de îmbolnăviri, și cu 5,2% peste cel din aceeași perioadă a sezonului precedent, când au fost raportate 65.081 de cazuri.
Un nou deces confirmat cu virus gripal
În intervalul 2–8 noiembrie, INSP a comunicat un nou deces confirmat cu virus gripal. Până în prezent, două persoane au murit din cauza gripei în sezonul 2026–2027, ambele fiind infectate cu virus gripal de tip A, subtip H1.
Primul deces a fost înregistrat în județul Cluj, la o persoană cu vârsta cuprinsă între 65 și 79 de ani. Al doilea caz a fost raportat în județul Ilfov, la o persoană din categoria de vârstă de peste 80 de ani.
Numărul cazurilor de gripă clinică este în creștere
În aceeași săptămână au fost înregistrate 273 de cazuri de gripă clinică la nivel național, față de 213 în intervalul anterior. În aceeași perioadă a sezonului trecut fuseseră raportate 302 cazuri.
De la începutul sezonului, numărul total al cazurilor de gripă confirmate în laborator a ajuns la 34. Dintre acestea, 12 au fost provocate de virusul AH1, 13 de virusul gripal A nesubtipat, cinci au fost încadrate la categoria virusurilor netipate, două au fost infecții cu virus gripal B, iar alte două au reprezentat coinfecții cu virusurile gripale A și B.
Cele mai multe cazuri confirmate au fost înregistrate în județul Cluj, unde au fost raportate opt infecții. Bucureștiul se află pe următoarea poziție, cu cinci cazuri, în timp ce județele Maramureș și Ialomița au câte patru cazuri.
Peste 840.000 de persoane s-au vaccinat antigripal
Datele INSP arată că, până la 8 noiembrie 2026, au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări 840.654 de vaccinări antigripale.
Dintre acestea, 824.123 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată. Alte 6.768 de vaccinări au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.
Raportarea săptămânală a INSP include infecțiile respiratorii acute, gripa clinică, pneumoniile și infecțiile respiratorii acute severe.