Un nou deces provocat de gripă în România. Peste 68.000 de infecții respiratorii

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 21:28

Un nou deces confirmat cu virus gripal a fost raportat în România, iar numărul total al persoanelor care au murit din cauza gripei în actualul sezon a ajuns la două. În același timp, peste 68.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost înregistrate la nivel național în săptămâna 2–8 noiembrie 2026, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

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