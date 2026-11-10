Ghidul părinților: când se vaccinează copiii și cum recuperezi o doză întârziată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 nov. 2026, 11:12

În România, vaccinurile incluse în Calendarul Național de Vaccinare sunt recomandate copiilor și sunt administrate gratuit, de la naștere până la adolescență, la vârste stabilite în funcție de schema de imunizare. Deși vaccinarea nu este obligatorie prin lege, există și programe distincte de finanțare publică pentru vaccinurile împotriva HPV și gripei, care pot fi compensate integral sau parțial.

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