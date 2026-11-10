Ghidul părinților: când se vaccinează copiii și cum recuperezi o doză întârziată
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În România, vaccinurile incluse în Calendarul Național de Vaccinare sunt recomandate copiilor și sunt administrate gratuit, de la naștere până la adolescență, la vârste stabilite în funcție de schema de imunizare. Deși vaccinarea nu este obligatorie prin lege, există și programe distincte de finanțare publică pentru vaccinurile împotriva HPV și gripei, care pot fi compensate integral sau parțial.
Vaccinarea copiilor în România începe încă din maternitate și continuă în primii ani de viață și până la adolescență. Calendarul Național de Vaccinare stabilește vârstele la care sunt administrate gratuit vaccinurile de rutină, iar programele de compensare permit accesul la alte vaccinuri, precum cele împotriva HPV și gripei. Deși vaccinarea nu este o obligație legală generală, părinții pot discuta cu medicul de familie despre schema recomandată, eventualele întârzieri și posibilitățile de recuperare a dozelor.
Vaccinurile gratuite din calendarul național, în funcție de vârsta copilului
Calendarul Național de Vaccinare, stabilit prin normele Ministerului Sănătății, include vaccinuri care protejează împotriva unor boli infecțioase ce pot provoca forme grave de îmbolnăvire.
Vaccinarea începe în maternitate, cu vaccinurile împotriva hepatitei B și tuberculozei, și continuă la medicul de familie, conform vârstei copilului.
Vaccinul hexavalent, cunoscut și sub denumirea de „6 în 1”, oferă protecție împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, hepatitei B și infecțiilor cu Haemophilus influenzae tip b (Hib).
Vaccinurile împotriva hepatitei B și tuberculozei se administrează în maternitate. Celelalte doze sunt administrate, de regulă, de medicul de familie.
Înainte de vaccinare, medicul evaluează starea de sănătate a copilului, verifică istoricul imunizărilor și stabilește dacă există motive medicale pentru amânarea unei doze.
Vaccinurile HPV și antigripal: cine beneficiază de compensare
Pe lângă vaccinurile incluse în calendarul de rutină, copiii și adolescenții pot beneficia de vaccinuri suplimentare, unele dintre ele fiind finanțate prin programe publice.
Vaccinul împotriva HPV
Vaccinul HPV protejează împotriva infecției cu virusul papiloma uman, care poate provoca anumite tipuri de cancer.
Vaccinarea este disponibilă gratuit, prin compensare de 100% din prețul de referință, pentru fete și băieți cu vârste între 11 ani și înainte de împlinirea vârstei de 27 de ani.
Schema de vaccinare depinde de vârsta la care este administrată prima doză:
Pentru copiii care încep vaccinarea între 11 și 14 ani inclusiv, sunt recomandate două doze, la un interval de 6-13 luni.
Pentru persoanele care încep vaccinarea de la 15 ani, schema cuprinde trei doze, administrate la începutul schemei, după două luni și după șase luni.
Vaccinul antigripal
Vaccinul împotriva gripei se administrează anual, pentru a reduce riscul de îmbolnăvire și de complicații.
Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani beneficiază de compensare integrală din prețul de referință. Vaccinul poate fi prescris de medicul de familie și ridicat din farmacie pe baza rețetei, iar administrarea se face în cabinet sau într-o farmacie autorizată.
Alte vaccinuri care pot fi recomandate copiilor
În funcție de vârstă, starea de sănătate și riscul de expunere, medicul poate recomanda și vaccinuri împotriva rotavirusului, meningococului, varicelei sau hepatitei A.
Aceste vaccinuri nu fac parte din schema gratuită de rutină pentru toți copiii. Unele pot beneficia de compensare în anumite situații medicale, iar altele sunt achitate integral de părinți.
În cazul vaccinurilor compensate, procentul se aplică prețului de referință stabilit prin reglementările în vigoare, nu neapărat prețului de vânzare din farmacie. Din acest motiv, poate exista o diferență de plată.
Cum pot fi recuperate vaccinurile administrate cu întârziere
Dacă un copil nu a primit toate dozele la vârstele prevăzute în calendar, vaccinarea poate fi completată ulterior. Schema de recuperare este stabilită de medicul de familie în funcție de vârsta copilului, vaccinurile deja administrate și intervalele necesare între doze.
Părinții trebuie să prezinte carnetul de vaccinări și, dacă este cazul, documentele care atestă administrarea unor doze în alte unități medicale.
Pentru anumite vaccinuri există reguli speciale de recuperare:
BCG: vaccinarea poate fi recuperată până la vârsta de 4 ani, conform normelor aplicabile.
Hepatita B: există scheme de recuperare pentru copiii care nu au primit doza la naștere, în funcție de istoricul medical și de rezultatul testării mamei pentru hepatita B.
HPV: dacă o doză este întârziată, schema poate continua fără reluarea de la început, conform protocolului de vaccinare.
În cazul lipsei temporare a unui vaccin, părinții pot solicita informații de la medicul de familie sau de la direcția de sănătate publică privind disponibilitatea și posibilitățile de recuperare.
Cum se face programarea pentru vaccinarea copilului
Pentru administrarea vaccinurilor gratuite sau compensate, părinții pot urma câțiva pași:
Verificarea schemei de vaccinare: carnetul copilului trebuie consultat pentru a identifica dozele administrate și cele care urmează.
Programarea la medicul de familie: medicul verifică istoricul medical și stabilește dacă vaccinarea poate avea loc la data programată.
Clarificarea costurilor și a disponibilității: pentru vaccinurile compensate sau cele care nu fac parte din calendarul național, părinții pot solicita informații despre preț, compensare și administrare.
Înregistrarea vaccinării: fiecare doză administrată trebuie consemnată în carnetul de vaccinări și introdusă în Registrul Electronic Național de Vaccinări.
Dacă există întârzieri sau doze lipsă, medicul poate stabili o schemă individualizată de recuperare.
Întrebări frecvente despre vaccinarea copiilor
Este obligatorie vaccinarea copiilor în România?
Vaccinarea nu reprezintă o obligație legală generală pentru părinți. Calendarul Național de Vaccinare stabilește vaccinurile recomandate pentru copii, administrate gratuit prin programele naționale de sănătate publică. Decizia de vaccinare este voluntară.
Poate fi vaccinat un copil care este răcit sau urmează un tratament cu antibiotice?
O răceală ușoară, administrarea antibioticelor, prematuritatea sau existența unei boli cronice stabile nu reprezintă automat motive de amânare a vaccinării. Medicul evaluează starea copilului și decide dacă există contraindicații sau precauții medicale.
Ce reacții adverse pot apărea după vaccinare?
Cele mai frecvente reacții sunt durerea, roșeața sau umflarea locului în care a fost administrat vaccinul și febra ușoară. Aceste manifestări sunt, de regulă, temporare.
Dificultățile de respirație, umflarea feței sau alte manifestări severe necesită asistență medicală de urgență. În astfel de situații, părinții trebuie să apeleze 112.
Vaccinul HPV poate fi administrat în timpul sarcinii?
Vaccinul HPV nu este recomandat în timpul sarcinii. Dacă o persoană rămâne însărcinată în timpul schemei de vaccinare, dozele rămase sunt amânate până după sarcină.
De ce depinde numărul de doze pentru vaccinul meningococic?
Numărul de doze și intervalele dintre acestea depind de vârsta la care începe vaccinarea și de tipul vaccinului. Medicul stabilește schema potrivită în funcție de recomandările medicale și de caracteristicile copilului.
Unde pot cere părinții informații despre vaccinare?
Medicul de familie este principalul punct de contact pentru informații despre calendarul național, vaccinurile compensate, contraindicații și recuperarea dozelor. Pentru probleme legate de disponibilitatea vaccinurilor sau accesul la programele publice, părinții se pot adresa și direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc.
Informațiile despre vaccinurile incluse în programele naționale și condițiile de compensare pot fi consultate în actele normative publicate de Ministerul Sănătății și în protocoalele terapeutice în vigoare.
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