Cât de des trebuie să-ți verifici colesterolul după 30 de ani. Testele care pot preveni probleme grave

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 nov. 2026, 22:52

Bolile cardiovasculare pot evolua fără simptome evidente, iar colesterolul este unul dintre indicatorii importanți ai riscului. După 30 de ani, profilul lipidic ajută la evaluarea sănătății inimii, însă frecvența analizelor depinde de rezultatele obținute și de factorii individuali de risc.

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