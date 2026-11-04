Fiul lui Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Ce alte măsuri pregătește instituția

Decizie importantă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Comisia de Etică a hotărât destituirea din funcția didactică a lui Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis să îl destituie din funcția didactică pe Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader. Hotărârea a fost luată de Comisia de Etică, în urma constatării unor abateri grave, printre care hărțuirea și condiționarea evaluării academice de obținerea unor favoruri sexuale. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile.
Potrivit comunicatului transmis de universitate, Comisia de Etică a identificat mai multe încălcări ale normelor academice, respectiv „folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”.
UAIC pune la dispoziție consiliere psihologică gratuită pentru studentele afectate
După decizia Comisiei de Etică, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a transmis un mesaj de solidaritate către studentele care au avut de suferit în urma comportamentelor constatate. Instituția a anunțat că le va asigura acces gratuit la servicii de consiliere psihologică.
UAIC a condamnat ferm orice formă de hărțuire sexuală și a subliniat că protejarea demnității și a siguranței membrilor comunității universitare reprezintă responsabilități fundamentale ale instituției.
„UAIC regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor. Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar”, se arată în comunicatul universității.
Sprijinul psihologic va fi acordat fără costuri pentru persoanele afectate. Mai mult, universitatea a precizat că va deconta și ședințele de consiliere realizate în afara instituției, dacă studentele aleg să apeleze la specialiști independenți.
Reprezentanții UAIC au transmis că vor să le ofere studentelor afectate sprijin concret, dincolo de măsurile administrative și de procedurile disciplinare.
Totodată, universitatea a anunțat măsuri pentru studentele care au fost nevoite să își întrerupă sau să renunțe la studii din cauza situațiilor de hărțuire sexuală constatate. Acestea vor avea posibilitatea să își reia parcursul academic în aceleași condiții de finanțare pe care le aveau înainte de abandonarea sau suspendarea studiilor.
Ionuț-Alexandru Toader a fost plasat în arest la domiciliu
Hotărârea Comisiei de Etică a UAIC vine în contextul dosarului penal în care este cercetat fiul fostului ministru al Justiției.
Marți, 3 noiembrie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația formulată de Ionuț-Alexandru Toader împotriva măsurii arestării preventive. Instanța a decis înlocuirea acesteia cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 19 zile, respectiv până la 21 noiembrie 2026.
Acesta este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.
Procedura penală este distinctă de cea desfășurată în cadrul universității. În dosarul penal, Ionuț-Alexandru Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție.