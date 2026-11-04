Fiul lui Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Ce alte măsuri pregătește instituția

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 nov. 2026, 17:29

Decizie importantă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Comisia de Etică a hotărât destituirea din funcția didactică a lui Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader.

Distribuie articolul