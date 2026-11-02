Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 nov. 2026, 10:27

Polițiștii și procurorii au declanșat operațiunea „Jupiter 6”. În prima zi au fost făcute peste 200 de percheziții în București și în mai multe județe din țară. Anchetatorii au descins la evazioniști, escroci, contrabandiști, dar și la mafia lemnului.

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