Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese
Percheziții / Sursa foto - Poliția Română
Polițiștii și procurorii au declanșat operațiunea „Jupiter 6”. În prima zi au fost făcute peste 200 de percheziții în București și în mai multe județe din țară. Anchetatorii au descins la evazioniști, escroci, contrabandiști, dar și la mafia lemnului.
Prejudiciu de peste 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro
Descinderi de amploare în București și în mai multe județe din țară, luni, 2 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii „Jupiter 6”. Procurorii și polițiștii desfășoară zeci de acțiuni pentru destructurarea unor activități infracționale, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la contrabandă, înșelăciune și infracțiuni de violență.
Potrivit Parchetului General, sunt puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere. Prejudiciile calculate până în prezent depășesc 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro.
Prejudiciu de peste 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro
Descinderi de amploare în București și în mai multe județe din țară, luni, 2 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii „Jupiter 6”. Procurorii și polițiștii desfășoară zeci de acțiuni pentru destructurarea unor activități infracționale, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la contrabandă, înșelăciune și infracțiuni de violență.
Potrivit Parchetului General, sunt puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere. Prejudiciile calculate până în prezent depășesc 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro.
Operațiunea „Jupiter 6”: 202 de percheziții și 39 de acțiuni operative în toată țara
Anchetele au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. În cadrul operațiunii naționale „Jupiter 6”, autoritățile au organizat 39 de acțiuni operative, care vizează persoane și activități investigate în mai multe dosare penale.
Descinderile se desfășoară în Capitală și în mai multe județe, iar anchetatorii urmăresc să strângă probe și să stabilească modul în care au fost comise infracțiunile cercetate.
„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii «JUPITER 6», în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2026, sunt desfășurate 39 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară”, au transmis reprezentanții Parchetului General.
Evaziune fiscală, spălare de bani și contrabandă. Lista infracțiunilor investigate
Dosarele aflate în atenția procurorilor vizează o gamă largă de fapte penale. Printre cele mai importante se numără evaziunea fiscală, spălarea banilor, contrabanda calificată, înșelăciunea și furtul calificat.
Investigațiile privesc și infracțiuni de fals, abuz în serviciu, încălcarea legislației privind jocurile de noroc, precum și punerea în circulație a unor produse contrafăcute.
Pe lista faptelor cercetate se regăsesc și infracțiuni deosebit de grave, precum violul săvârșit asupra unui minor, coruperea sexuală a minorilor, relele tratamente aplicate minorului și determinarea sau înlesnirea unor acte sexuale între minori.
Totodată, anchetele vizează încălcări ale regimului armelor și munițiilor, deținerea ilegală de materiale explozive, braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, precum și infracțiuni la regimul deșeurilor.
Prejudiciu de peste 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro
Potrivit datelor comunicate de procurori, valoarea prejudiciilor identificate în dosarele instrumentate în cadrul operațiunii se ridică la 15.171.256 de lei și 1.520.000 de euro.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii urmăresc să descopere și să ridice documente contabile și financiar-fiscale, înscrisuri, calculatoare, telefoane și alte dispozitive electronice care ar putea conține informații relevante pentru investigații.
De asemenea, polițiștii caută arme și muniții deținute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice și bunuri despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale.
Toate obiectele și documentele care pot constitui probe vor fi ridicate pentru continuarea cercetărilor.
Autoritățile încearcă să recupereze banii obținuți ilegal
Operațiunea „Jupiter 6” nu urmărește doar identificarea persoanelor implicate și documentarea faptelor, ci și recuperarea prejudiciilor produse prin activitățile infracționale.
În acest scop, anchetatorii încearcă să identifice bunurile dobândite ilegal și să dispună măsurile necesare pentru indisponibilizarea acestora.
Procurorii au în vedere instituirea unor măsuri asigurătorii, astfel încât eventualele pagube să poată fi recuperate, iar persoanele sau instituțiile prejudiciate să poată obține repararea daunelor.
În paralel, cele 23 de mandate de aducere sunt puse în executare pentru audierea persoanelor vizate în dosarele penale.
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