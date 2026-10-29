Droguri și zeci de mii de euro, descoperite la o fundație dedicată „explorării conștiinței” din Hunedoara. Doi soți, reținuți

Doi membri ai aceleiași familii, o femeie de 56 de ani și un bărbat de 58 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Hunedoara, fiind cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit unui comunicat transmis joi, 29 octombrie, de Poliția Română, cei doi ar fi deținut droguri la sediul unei fundații din comuna Boșorod, prezentată ca o comunitate dedicată autocunoașterii, vindecării și transformării interioare.
În urma unei percheziții efectuate la sediul fundației, anchetatorii au descoperit aproximativ 710 mililitri de lichid care conține DMT, peste 140 de grame de frunze de coca și o cantitate de canabis. Anchetatorii au ridicat și 44.975 de euro și 18.750 de lei, anunță Poliția Română.
Potrivit polițiștilor, cei doi ar fi organizat evenimente de tip retreat, workshopuri, meditații și sesiuni individuale, promovate printr-un discurs axat pe vindecare, eliberare emoțională și dezvoltarea conștiinței.
Retreat cu o taxă de participare de 3.565 de lei
Potrivit comunicatului, activitatea fundației ar fi inclus retreat-uri, workshop-uri, programe online, meditații, sesiuni individuale și alte evenimente, conținutul public indicând o componentă spirituală și ezoterică pronunțată, cu referiri la șamanism, alchimie, ceremonii sacre, plante de leac, plante medicinale, ierburi și ciuperci.
Poliția Română descrie și modul în care i-au găsit pe participanți la sosirea anchetatorilor.
Ce măsură cer procurorii în cazul celor doi soți?
Potrivit Poliției Române, cele două persoane au fost reținute miercuri, 28 octombrie, de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Hunedoara.
Joi, 29 octombrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.
Poliția Română subliniază că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.