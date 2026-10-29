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Justitie· 2 min citire

Droguri și zeci de mii de euro, descoperite la o fundație dedicată „explorării conștiinței” din Hunedoara. Doi soți, reținuți

Captură droguri/ Poliția Română

Captură droguri/ Poliția Română

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Scris deDana Bărăgan
Publicat29 oct. 2026, 16:43
Actualizat29 oct. 2026, 16:47

Doi membri ai aceleiași familii, o femeie de 56 de ani și un bărbat de 58 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Hunedoara, fiind cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit unui comunicat transmis joi, 29 octombrie, de Poliția Română, cei doi ar fi deținut droguri la sediul unei fundații din comuna Boșorod, prezentată ca o comunitate dedicată autocunoașterii, vindecării și transformării interioare.

În urma unei percheziții efectuate la sediul fundației, anchetatorii au descoperit aproximativ 710 mililitri de lichid care conține DMT, peste 140 de grame de frunze de coca și o cantitate de canabis. Anchetatorii au ridicat și 44.975 de euro și 18.750 de lei, anunță Poliția Română.

Potrivit polițiștilor, cei doi ar fi organizat evenimente de tip retreat, workshopuri, meditații și sesiuni individuale, promovate printr-un discurs axat pe vindecare, eliberare emoțională și dezvoltarea conștiinței.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în luna octombrie 2026, cei doi, inițiatori ai unei fundații, prezentată ca o comunitate orientată spre explorarea conștiinței, autocunoaștere, vindecare și transformare interioară, ar fi deținut la sediul acesteia, din comuna Boșorod, în scop de traficare, diferite cantități de drog de risc și mare risc

se arată în comunicatul Poliției Române..
Bani/ Poliția Română

Retreat cu o taxă de participare de 3.565 de lei

Potrivit comunicatului, activitatea fundației ar fi inclus retreat-uri, workshop-uri, programe online, meditații, sesiuni individuale și alte evenimente, conținutul public indicând o componentă spirituală și ezoterică pronunțată, cu referiri la șamanism, alchimie, ceremonii sacre, plante de leac, plante medicinale, ierburi și ciuperci.

În urma cercetărilor, ar fi fost descoperite mai multe retreat-uri organizate de către fundație, unele dintre acestea fiind promovate printr-un discurs centrat pe vindecare, eliberare emoțională, transformare, reconectare interioară și dezvoltarea conștiinței.

Pentru perioada 15 – 18 octombrie 2026, aceștia ar fi organizat un astfel de eveniment, la care s-au înscris mai multe persoane, la prețul standard de participare de 3.565 de lei.

Astfel, la data de 16 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara, au pus în aplicare un mandat de percheziție, la sediul fundației ce găzduia evenimentul, fiind găsite și ridicate aproximativ 710 mililitri de lichid care conține DMT (drog de mare risc), peste 140 de grame de frunze de Coca (drog de mare risc) și o cantitate de canabis.

se mai arată în comunicatul Poliției.
Droguri/ Poliția Română

Poliția Română descrie și modul în care i-au găsit pe participanți la sosirea anchetatorilor.

La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul centrului unde se desfășura evenimentul, cele două persoane cercetate și participanții erau așezați pe scaune, în cerc, în sală fiind pregătite un flipchart și mai multe saltele suprapuse, acoperite cu cearșafuri albe

precizată sursa citată.

Ce măsură cer procurorii în cazul celor doi soți?

Potrivit Poliției Române, cele două persoane au fost reținute miercuri, 28 octombrie, de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Hunedoara.

Joi, 29 octombrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.

Poliția Română subliniază că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.

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