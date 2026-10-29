Droguri și zeci de mii de euro, descoperite la o fundație dedicată „explorării conștiinței” din Hunedoara. Doi soți, reținuți

Publicat 29 oct. 2026, 16:43 Actualizat 29 oct. 2026, 16:47

Doi membri ai aceleiași familii, o femeie de 56 de ani și un bărbat de 58 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Hunedoara, fiind cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit unui comunicat transmis joi, 29 octombrie, de Poliția Română, cei doi ar fi deținut droguri la sediul unei fundații din comuna Boșorod, prezentată ca o comunitate dedicată autocunoașterii, vindecării și transformării interioare.

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