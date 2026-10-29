Alexandru Rogobete: ”Tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 12:50

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis joi că viitorul chirurgiei pediatrice se construiește prin generațiile de medici care se formează astăzi, iar responsabilitatea profesorilor este să le deschidă drumul, să le transmită experiența și să îi pregătească să devină mai buni decât ei.

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