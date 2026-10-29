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Sanatate· 1 min citire

Alexandru Rogobete: ”Tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 12:50

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis joi că viitorul chirurgiei pediatrice se construiește prin generațiile de medici care se formează astăzi, iar responsabilitatea profesorilor este să le deschidă drumul, să le transmită experiența și să îi pregătească să devină mai buni decât ei.

Alexandru Rogobete: ”Tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”

În această vară, comunitatea chirurgilor pediatri a traversat o perioadă dificilă, în care a demonstrat solidaritate, unitate și capacitatea de a-și susține interesele profesionale. Mă bucur că vocea acestor specialiști a fost auzită și apreciez modul în care au rămas uniți într-un moment complicat pentru sistemul de sănătate. (...) Am însă și un mesaj ferm pentru cadrele didactice și pentru medicii cu experiență. Tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare

a declarat Alexandru Rogobete, după ce a participat la Conferința Națională a Societății Române de Chirurgie Pediatrică - SRCP 2026.

Alexandru Rogobete: ”Medicina modernă nu mai poate fi practicată izolat”

Ministrul Sănătății a subliniat că medicina modernă nu mai poate fi practicată izolat și este nevoie de echipe, de colaborare și de empatie.

Respect munca profesorilor care au format generații de medici, dar nu accept mentalitatea potrivit căreia trebuie să închidem ușile pentru că vine cineva care ne-ar putea lua locul. Dimpotrivă! Ar trebui să ne bucurăm că există tineri capabili să ne continue munca și să devină chiar mai buni decât noi. Medicina modernă nu mai poate fi practicată izolat. Are nevoie de echipe, de colaborare și de empatie, mai ales atunci când pacientul este un copil, iar alături de el se află o familie care își pune toată încrederea în medici. Iar un profesor bun trebuie să știe când să facă loc generației care vine după el

a mai scris șeful de la Sănătate.
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