Călin Georgescu a părăsit Curtea de Apel București. Decizia judecătorilor este așteptată în această seară VIDEO

Publicat 28 oct. 2026, 17:52 Actualizat 28 oct. 2026, 19:14

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a părăsit, miercuri seară, Curtea de Apel București (CAB), unde s-a judecat contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de a înlocui arestarea preventivă cu măsura controlului judiciar. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat de procurorii DIICOT la peste 1,1 milioane de euro. Mandatul său de arestare preventivă expiră miercuri, 28 octombrie, la miezul nopții. Georgescu a fost dus înapoi la Arestul Central.

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