Călin Georgescu, audiat în arest pentru celebrul salut de la Buftea. A refuzat să le răspundă anchetatorilor

Publicat 22 oct. 2026, 11:33 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu a fost audiat joi, 22 octombrie, în arest, într-un dosar deschis în urma salutului controversat făcut la Buftea, pe vremea când se afla sub control judiciar. Potrivit surselor Realitatea PLUS, fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a prevalat de dreptul la tăcere și a refuzat să răspundă întrebărilor anchetatorilor.

Distribuie articolul