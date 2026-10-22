Călin Georgescu, audiat în arest pentru celebrul salut de la Buftea. A refuzat să le răspundă anchetatorilor

Călin Georgescu a fost audiat joi, 22 octombrie, în arest, într-un dosar deschis în urma salutului controversat făcut la Buftea, pe vremea când se afla sub control judiciar. Potrivit surselor Realitatea PLUS, fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a prevalat de dreptul la tăcere și a refuzat să răspundă întrebărilor anchetatorilor.
O nouă procedură judiciară îl vizează pe Călin Georgescu, aflat în prezent în arest preventiv. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Realitatea PLUS Ionela Arcanu, fostul candidat la prezidențiale a fost audiat chiar în locul de detenție, în dosarul deschis după gestul făcut în timpul unei deplasări la Poliția din Buftea.
Este vorba despre salutul pe care Georgescu îl făcea în fața susținătorilor săi, gest considerat de unii istorici ca fiind unul de inspirație legionară. Conform surselor Realitatea PLUS, Călin Georgescu a ales să nu dea declarații și s-a prevalat de dreptul la tăcere. Astfel, acesta nu a răspuns întrebărilor adresate de anchetatorii care se ocupă de cercetarea împrejurărilor în care a avut loc gestul controversat.
Un alt dosar penal, deschis după verificările făcute la vila din Mogoșoaia
Audierea vine la o zi după ce procurorii DIICOT au anunțat noi cercetări care îl vizează pe Călin Georgescu. Anchetatorii suspectează că fostul candidat ar fi cerut unui specialist să îi verifice locuința din Mogoșoaia, pentru a descoperi eventualele dispozitive de înregistrare instalate de autorități.
Potrivit DIICOT, verificarea ar fi avut loc pe 26 septembrie, la cinci zile după perchezițiile efectuate în locuința lui Georgescu. Procurorii cercetează inclusiv o presupusă încercare de perturbare a sistemelor de supraveghere, însă susțin că rezultatul urmărit nu s-a produs.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Pe 13 octombrie, Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă procurorii DIICOT au contestat hotărârea. Curtea de Apel București urmează să judece contestația vineri, 23 octombrie. Până la pronunțarea unei decizii definitive, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv.