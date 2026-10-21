Luca Niculescu și premierul Bulgariei, discuții despre securitatea Mării Negre. Ce rol ar putea avea Turcia

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 oct. 2026, 20:12

Premierul Luca Niculescu a discutat cu omologul bulgar Rumen Radev despre amenințările de securitate din regiunea Mării Negre și măsurile necesare pentru protejarea navigației. Cei doi au convenit să se întâlnească pentru a continua coordonarea bilaterală.

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