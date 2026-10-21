Luca Niculescu și premierul Bulgariei, discuții despre securitatea Mării Negre. Ce rol ar putea avea Turcia

Premierul Luca Niculescu a discutat cu omologul bulgar Rumen Radev despre amenințările de securitate din regiunea Mării Negre și măsurile necesare pentru protejarea navigației. Cei doi au convenit să se întâlnească pentru a continua coordonarea bilaterală.
Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri, într-o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre consolidarea cooperării dintre România și Bulgaria în fața provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Cei doi oficiali au abordat și problemele de conectivitate regională, în contextul deteriorării situației de securitate din zonă.
În cadrul discuției, șeful Guvernului de la București a salutat inițiativa președintelui României, Nicușor Dan, de a aduce în atenția aliaților NATO evoluțiile tot mai îngrijorătoare din Marea Neagră. Totodată, premierul a subliniat necesitatea colaborării cu Turcia pentru menținerea siguranței navigației.
România și Bulgaria vor să-și consolideze coordonarea în regiunea Mării Negre
Luca Niculescu a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că discuția cu Rumen Radev a vizat identificarea unor modalități concrete de întărire a coordonării dintre cele două țări, în cadrul Parteneriatului Strategic româno-bulgar.
„Am avut o conversaţie telefonică foarte bună cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev. Am discutat modalităţi de a consolida coordonarea noastră strânsă, în cadrul Parteneriatului nostru Strategic, pentru a face faţă provocărilor actuale de securitate şi conectivitate din regiunea Mării Negre. Am salutat recenta iniţiativă a preşedintelui român, Nicuşor Dan, de a aduce în discuţie cu aliaţii NATO situaţia din ce în ce mai deteriorată din Marea Neagră. Trebuie să lucrăm împreună şi cu Turcia pentru a asigura securitatea navigaţiei în Marea Neagră”, a scris Luca Niculescu pe platforma X.
Mesajul premierului evidențiază importanța cooperării dintre statele riverane și aliații NATO în gestionarea riscurilor de securitate din regiune, precum și necesitatea unor eforturi comune pentru protejarea rutelor maritime.
Ce au convenit cei doi premieri
Pe lângă discuțiile privind securitatea și conectivitatea din zona Mării Negre, Luca Niculescu și Rumen Radev au convenit să organizeze o întâlnire pentru a continua dialogul și coordonarea dintre guvernele celor două țări.
Întrevederea urmează să ofere un nou prilej pentru continuarea consultărilor bilaterale, în condițiile în care România și Bulgaria urmăresc să își consolideze cooperarea în fața provocărilor regionale.
Premierul român nu a precizat, în mesajul publicat, data sau locul în care ar urma să aibă loc întâlnirea.