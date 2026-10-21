Trei români, condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au furat peste 40.000 de lire de la pensionari. Metoda prin care își păcăleau victimele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 19:40

Trei cetățeni români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie, după ce au participat la o serie de fraude bancare în urma cărora 18 pensionari au fost păgubiți cu peste 40.000 de lire sterline. Infractorii ar fi acționat în mai multe orașe din Anglia, unde urmăreau persoane în vârstă în sucursalele băncilor, le distrăgeau atenția și le înlocuiau cardurile bancare, după ce aflau codurile PIN.

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