Trei români, condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au furat peste 40.000 de lire de la pensionari. Metoda prin care își păcăleau victimele
Poliție
Trei cetățeni români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie, după ce au participat la o serie de fraude bancare în urma cărora 18 pensionari au fost păgubiți cu peste 40.000 de lire sterline. Infractorii ar fi acționat în mai multe orașe din Anglia, unde urmăreau persoane în vârstă în sucursalele băncilor, le distrăgeau atenția și le înlocuiau cardurile bancare, după ce aflau codurile PIN.
Ionuț Matei, în vârstă de 40 de ani, Vasile Ciubotaru, de 45 de ani, și Ramonel Mandache, de 51 de ani, și-au aflat pedepsele luni, în fața Tribunalului Coroanei din Liverpool. Potrivit procurorilor, gruparea a obținut în mod fraudulos 40.241,99 lire sterline, vizând în special persoane vulnerabile care foloseau bancomatele din interiorul sucursalelor Halifax și Lloyds.
Alți doi suspecți sunt în continuare în libertate.
Cum îi păcăleau pe pensionari în sucursalele bancare
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării aveau un mod de operare bine stabilit și acționau, de regulă, în echipe de câte trei persoane. Aceștia alegeau sucursale în care existau cel puțin două bancomate, astfel încât să poată supraveghea victima și să îi distragă atenția fără să atragă suspiciuni.
Unul dintre suspecți urmărea codul PIN introdus de pensionar, în timp ce un alt membru al grupării se ocupa să îi abată atenția, arată romani.co.uk. Frecvent, acesta indica o bancnotă lăsată intenționat pe podea și îi spunea victimei că ar fi scăpat-o.
În momentul în care persoana se întorcea pentru a ridica banii sau pentru a verifica ce se întâmplase, un complice îi sustrăgea cardul rămas în bancomat și îl înlocuia cu unul asemănător, care aparținea altei persoane.
Deoarece cunoșteau codul PIN, infractorii puteau utiliza imediat cardurile pentru a retrage numerar sau pentru a face cumpărături.
Unele victime își dădeau seama în aceeași zi că fuseseră înșelate, când încercau să folosească propriul card și constatau că acesta nu mai funcționa. În alte cazuri, frauda era descoperită după mai multe zile, perioadă în care din conturi dispăreau sume importante.
O pensionară a pierdut 11.100 de lire sterline
Printre victime s-au numărat pensionari care au pierdut mii de lire sterline fără să își dea seama imediat că deveniseră ținta unei fraude.
Într-unul dintre cazurile prezentate în instanță, o femeie a avut nevoie de aproape două săptămâni pentru a descoperi că îi fusese înlocuit cardul bancar. Până atunci, din contul său fuseseră retrași 11.100 de lire sterline.
O altă victimă, o femeie în vârstă de 70 de ani, a fost vizată într-o sucursală Halifax din Widnes, în octombrie 2024. Mai târziu, când a mers la cumpărături, aceasta a constatat că nu își mai putea folosi cardul. După ce a contactat banca, a aflat că din cont îi fuseseră retrași 930 de lire sterline.
Într-un alt caz, un bărbat de 81 de ani din Beeston a fost păgubit cu peste 5.300 de lire sterline. La Mansfield, unei femei de 77 de ani i-au fost furați peste 4.700 de lire, în timp ce o femeie de 88 de ani din Doncaster a descoperit că îi lipseau 800 de lire din cont.
Printre victime s-a aflat și un bărbat de 83 de ani din Warrington. Acesta a fost abordat în timp ce folosea un bancomat pentru a obține un extras de cont. Unul dintre suspecți i-ar fi atras atenția asupra unei bancnote de 10 lire aflate pe podea, profitând de moment pentru a-i schimba cardul.
Bărbatul a realizat ce se întâmplase abia după ce a primit o notificare din partea băncii, care îl informa că intrase în descoperit de cont. În cele patru zile scurse de la furt, din contul său fuseseră retrași 3.990 de lire sterline.
Victimele au rămas cu teamă și anxietate, chiar dacă băncile le-au restituit banii
Deși banca Lloyds a rambursat sumele pierdute de victime, efectele fraudelor nu au dispărut odată cu recuperarea banilor.
În declarațiile prezentate instanței, mai mulți pensionari au vorbit despre stresul și nesiguranța provocate de incident. Unul dintre aceștia a mărturisit că îi este teamă să mai intre într-o sucursală bancară și că experiența l-a făcut să se simtă vulnerabil.
Procurorul Charles Lander a arătat că membrii grupării au profitat în mod deliberat de încrederea și vulnerabilitatea persoanelor în vârstă.
Judecătorul David Potter a subliniat, la rândul său, că restituirea banilor nu poate șterge suferința provocată. Acesta a atras atenția că astfel de infracțiuni pot afecta profund independența și încrederea victimelor, inclusiv după încheierea anchetei.
Fraude comise în numeroase orașe din Anglia
Potrivit probelor prezentate în instanță, activitatea grupării s-a desfășurat în mai multe localități, printre care Widnes, Newcastle-under-Lyme, Leek, Arnold, Beeston, Mansfield, Stockport, Doncaster, Bury, Cannock, Warrington și Chatham.
În iulie, suspecții ar fi revenit în Widnes, unde camerele de supraveghere dintr-o sucursală Lloyds au surprins momentul în care ar fi fost furat cardul unei femei de 81 de ani. Victima a descoperit furtul după câteva zile, când din cont îi fuseseră retrași 3.100 de lire sterline.
Într-un alt caz, o femeie de 78 de ani din Bury a fost păgubită cu peste 11.000 de lire sterline.
Anchetatorii au mai stabilit că inculpații ar fi obținut în mod fraudulos și autovehicule, folosind permise de conducere care aparțineau altor persoane, pentru a-și ascunde identitatea și legăturile cu infracțiunile.
Ce au descoperit polițiștii după arestarea românilor
Cei trei au fost arestați la 18 august, în Portsmouth, după ce poliția a aflat că locuiau într-o unitate de cazare comună. În timpul operațiunii, oamenii legii au confiscat 665 de lire sterline în numerar.
Ulterior, suspecții au fost duși într-un centru de detenție din comitatul Cheshire, unde au refuzat să răspundă întrebărilor anchetatorilor.
Investigația a scos la iveală și antecedentele unora dintre inculpați. Ionuț Matei ar fi folosit 21 de identități false sau nume alternative și avea 18 condamnări anterioare pentru furt. Acesta fusese deportat din Marea Britanie în 2017, însă a revenit în țară în anii următori, inclusiv în 2024, când au fost comise infracțiunile din dosarul actual.
Vasile Ciubotaru ar fi utilizat zece identități alternative și avea patru condamnări anterioare pentru furt. În cazul lui Ramonel Mandache, procurorul a precizat că acesta nu avea condamnări anterioare în Marea Britanie, însă fusese condamnat în 2003, la Torino, în Italia, pentru primirea unor bunuri furate.
Apărarea a invocat probleme personale și dependența de jocurile de noroc
În timpul procesului, avocații inculpaților au prezentat mai multe argumente referitoare la situația personală a acestora.
Apărarea lui Ionuț Matei a susținut că acesta nu reușise să își găsească un loc de muncă în România și că avea dificultăți în a-și întreține fiica în vârstă de cinci ani, care ar avea nevoie de îngrijire suplimentară.
În cazul lui Vasile Ciubotaru, avocatul a afirmat că faptele ar fi fost comise pentru achitarea unei datorii provenite din jocurile de noroc.
Apărătorul lui Ramonel Mandache a susținut că acesta ar fi avut un rol mai redus decât ceilalți doi inculpați. Potrivit declarațiilor prezentate de apărare, Mandache ar fi furat 7.393,19 lire sterline de la cinci victime. Avocatul a invocat, de asemenea, probleme medicale și dificultăți personale din trecut.
Ce pedepse au primit cei trei români
Judecătorul David Potter a descris operațiunea drept un exemplu de criminalitate organizată gravă, subliniind că fraudele au fost comise în mod repetat, în mai multe zone ale Angliei, printr-o metodă bine pusă la punct.
Magistratul a atras atenția că infractorii au ales în mod intenționat victime vulnerabile și au exploatat încrederea acestora pentru a obține acces la banii din conturi.
La finalul procesului, Ionuț Matei a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare, iar Vasile Ciubotaru a primit o pedeapsă de patru ani și opt luni.
Condamnările au fost pronunțate luni, la Tribunalul Coroanei din Liverpool, după ce cei trei au recunoscut acuzațiile de conspirație în vederea comiterii unor fraude prin declarații false și de conspirație în vederea furtului.
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