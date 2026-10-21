Cristina Trăilă, Fănel Bogos și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul privind DSVSA Vaslui

Publicat 21 oct. 2026, 15:23 Sursă Realitatea PLUS

Cristina Trăilă, fostă secretară generală adjunctă a Guvernului, omul de afaceri Fănel Bogos și fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, au fost trimiși în judecată într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ancheta vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și obținerea unor avantaje pentru firma lui Fănel Bogos.

Distribuie articolul