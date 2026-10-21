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Justitie· 1 min citire

Cristina Trăilă, Fănel Bogos și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul privind DSVSA Vaslui

Cristina Trăilă (foto: Inquam Photos)

Cristina Trăilă (foto: Inquam Photos)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 15:23
SursăRealitatea PLUS

Cristina Trăilă, fostă secretară generală adjunctă a Guvernului, omul de afaceri Fănel Bogos și fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, au fost trimiși în judecată într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ancheta vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și obținerea unor avantaje pentru firma lui Fănel Bogos.

Ce acuzații sunt formulate în dosarul privind DSVSA Vaslui

Potrivit acuzațiilor procurorilor, dosarul privește presupuse demersuri pentru înlocuirea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, precum și pentru favorizarea firmei omului de afaceri Fănel Bogos.

Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței.

Ce urmează după trimiterea în judecată

Prin trimiterea în judecată, procurorii consideră că au strâns suficiente probe pentru ca acuzațiile să fie analizate de instanță. Această etapă nu reprezintă o condamnare.

Dosarul urmează să parcurgă procedura de cameră preliminară, în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru începerea judecății, procesul poate continua pe fond, etapă în care instanța analizează probele și declarațiile părților.

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