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Justitie· 1 min citire
Cristina Trăilă, Fănel Bogos și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul privind DSVSA Vaslui
Cristina Trăilă (foto: Inquam Photos)
Publicat21 oct. 2026, 15:23
SursăRealitatea PLUS
Cristina Trăilă, fostă secretară generală adjunctă a Guvernului, omul de afaceri Fănel Bogos și fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, au fost trimiși în judecată într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ancheta vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și obținerea unor avantaje pentru firma lui Fănel Bogos.
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