Elevul cuțitaș, din Bistrița, a fost transferat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca. Cum se simt profesoara și elevul de 12 ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 22:32

Băiatul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un elev de 12 ani, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Minorul fusese dus inițial la spital, după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral minor în timpul confruntării cu profesoara și cu elevii care au intervenit pentru a o apăra.

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