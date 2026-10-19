Elevul cuțitaș, din Bistrița, a fost transferat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca. Cum se simt profesoara și elevul de 12 ani

Băiatul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un elev de 12 ani, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Minorul fusese dus inițial la spital, după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral minor în timpul confruntării cu profesoara și cu elevii care au intervenit pentru a o apăra.
Cele două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma atacului. Profesoara, în vârstă de 28 de ani, a suferit mai multe răni prin înjunghiere și a fost dusă în sala de operație, în timp ce elevul de 12 ani a primit tratament la Urgența Pediatrie și a fost externat cu recomandări medicale.
Băiatul de 13 ani, transferat la o clinică de psihiatrie infantilă
După incidentul violent produs luni dimineață în unitatea de învățământ din Bistrița, adolescentul a fost transportat la spital, fiind însoțit de polițiști. Acesta avea un traumatism cranio-cerebral minor, suferit în timpul confruntării cu cadrul didactic și cu elevii care au intervenit.
Ulterior, după efectuarea investigațiilor medicale, medicii au decis transferul minorului la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.
Informația a fost confirmată de Camelia Strungari, reprezentanta Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
Transferul a avut loc după evaluarea medicală a băiatului, în contextul incidentului în care au fost rănite două persoane.
Profesoara de 28 de ani, rănită la frunte, pleoapă și torace
Cadrul didactic atacat în timpul incidentului a suferit mai multe plăgi provocate de un obiect tăietor-înțepător. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții spitalului, profesoara în vârstă de 28 de ani avea răni la nivelul frunții, al pleoapei inferioare și al toracelui.
Aceasta a fost dusă în sala de operație, unde urma să primească îngrijiri din partea specialiștilor în chirurgie plastică și reparatorie, precum și în chirurgie toracică.
Conform datelor medicale comunicate, starea pacientei era stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator în momentul evaluării.
Elevul de 12 ani, rănit în mai multe zone ale corpului
Și un elev în vârstă de 12 ani a fost rănit în timpul atacului de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița.
Minorul a prezentat plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui. Acesta a fost evaluat și tratat la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie, unde a beneficiat de investigațiile necesare.
După acordarea îngrijirilor medicale, copilul a fost externat, primind recomandări pentru perioada următoare.
Ancheta continuă după atacul de la școala din Bistrița
Incidentul a avut loc luni dimineață și a provocat îngrijorare în comunitatea școlară, după ce un copil de 13 ani a atacat cu un cuțit două persoane.
În timpul confruntării, profesoara și elevii care au intervenit au încercat să oprească agresiunea, iar minorul a suferit, la rândul său, un traumatism cranio-cerebral minor.
Transferul băiatului la o unitate de psihiatrie infantilă a fost confirmat de reprezentanții spitalului, iar informațiile privind starea victimelor au fost comunicate de personalul medical.