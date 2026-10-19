Profesoara înjunghiată de un elev în Bistrița, pe masa de operație! Copilul rănit, externat, iar agresorul, transferat la Psihiatrie

Au apărut noi informații despre starea profesoarei și a elevului înjunghiați luni dimineață, 19 octombrie, la o școală din Bistrița. Profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a suferit mai multe răni și a ajuns pe masa de operație. Copilul de 12 ani, rănit în același atac, a primit îngrijiri medicale și a fost externat. Între timp, adolescentul de 13 ani care a comis agresiunea a fost transferat la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.
Profesoara înjunghiată în Bistrița este operată. Ce spun medicii despre starea ei
Potrivit ultimelor informații medicale, profesoara de 28 de ani a suferit plăgi prin înjunghiere la nivelul frunții, al pleoapei inferioare și în zona toracelui. Femeia a fost dusă în sala de operație, unde este îngrijită de specialiști în chirurgie plastică și reparatorie, dar și în chirurgie toracică. Medicii au precizat că pacienta este stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator. După intervenția chirurgicală, aceasta va rămâne internată la Secția de Chirurgie Generală, pentru tratament și monitorizare.
Profesoara a fost rănită în timpul atacului cu cuțitul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Incidentul s-a produs în jurul orei 08:40, după ce un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a venit înarmat cu un cuțit și a încercat să ajungă la un coleg de clasa a VI-a. Profesoara i-ar fi blocat accesul în sala de clasă, moment în care adolescentul a atacat-o.
Elevul de 12 ani, rănit în atac, a fost externat din spital
Veștile sunt mai bune în cazul copilului de 12 ani care a fost rănit în timpul incidentului. Băiatul a suferit plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui. Acesta a fost consultat și a primit tratament la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. După efectuarea investigațiilor medicale, medicii au decis că minorul poate fi externat, oferindu-i recomandări pentru perioada următoare.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, elevul de 12 ani a fost rănit în momentul în care copiii din clasă au încercat să intervină pentru a-și ajuta profesoara. Atacul a provocat panică în unitatea de învățământ, iar mai mulți elevi au avut nevoie de sprijin după cele întâmplate.
Elevul de 13 ani care a comis atacul, transferat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca
La spital a fost adus și adolescentul de 13 ani care a comis atacul, acesta fiind însoțit de polițiști. Minorul a fost supus unor investigații medicale, după care s-a decis transferul său la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. În urma agresiunii, polițiștii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, fiind deschise cercetări pentru tentativă de omor calificat. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care elevul de clasa a VII-a a atacat profesoara și l-a rănit pe colegul său.