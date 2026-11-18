Protestul de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara continuă pentru a treia zi consecutiv. Elevii vin la școală, dar refuză să intre în clase și rămân în curtea unității de învățământ, alături de părinți. Aceștia cer ca elevul care s-a fotografiat în sala de clasă cu un cuțit în mână să urmeze cursurile în sistem online, invocând teama pentru propria siguranță.
Miercuri dimineață, 18 noiembrie, elevii și părinții au revenit în curtea liceului și au continuat acțiunea de protest. Aceștia au transmis că nu mai acceptă să participe la ore alături de copilul care s-a fotografiat în sala de clasă cu un cuțit în mână și anunță că vor boicota cursurile până când situația va fi rezolvată.
Părinții și elevii solicită ca băiatul să fie mutat în sistem online sau retras din unitatea de învățământ. Ei susțin că se tem pentru siguranța copiilor și consideră că măsurile luate până acum nu sunt suficiente pentru a garanta desfășurarea cursurilor într-un mediu sigur.
Ce spun reprezentanții liceului și ai Inspectoratului Școlar
Conducerea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” a precizat că a solicitat, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ), sprijinul Ministerului Educației pentru identificarea unei soluții la conflictul care a dus la blocarea activității didactice.
La rândul său, Inspectoratul Școlar susține că introducerea unor măsuri suplimentare de supraveghere, inclusiv prin sisteme audio-video, precum și consilierea elevilor ar putea contribui la creșterea siguranței în școală.
Propunerile nu îi conving însă pe părinții și elevii care protestează. Aceștia afirmă că măsurile ar fi trebuit luate cu mult timp în urmă, întrucât problemele din colectivul clasei respective ar fi început în urmă cu aproximativ doi ani și ar fi fost provocate de același elev.
Elevii amenință că nu revin la cursuri până la rezolvarea situației
Protestatarii spun că nu vor intra în clase atât timp cât colegul lor va continua să participe fizic la cursuri. Aceștia cer o soluție concretă din partea conducerii școlii și a autorităților din Educație, care să le ofere garanții privind siguranța lor.
Pentru a treia zi consecutiv, elevii au venit la liceu, dar au ales să rămână în curte, alături de părinți, în loc să participe la ore.