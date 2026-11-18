Publicat 18 nov. 2026, 12:57 Actualizat 18 nov. 2026, 12:58

Protestul de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara continuă pentru a treia zi consecutiv. Elevii vin la școală, dar refuză să intre în clase și rămân în curtea unității de învățământ, alături de părinți. Aceștia cer ca elevul care s-a fotografiat în sala de clasă cu un cuțit în mână să urmeze cursurile în sistem online, invocând teama pentru propria siguranță.

Distribuie articolul