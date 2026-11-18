Alarma care i-a trezit pe români la 2:48. Ce înseamnă alerta Google, cum detectează seismele și cine primește notificările
Alarmă Google Android/ Profimedia
Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a fost urmat de o alertă neobișnuită pentru mulți români: telefoanele Android au început să sune puternic, afișând mesaje de avertizare privind mișcările seismice. Notificările nu au fost transmise prin RO-ALERT, ci printr-un sistem dezvoltat de Google, care folosește senzorii telefoanelor mobile pentru a detecta primele semne ale unui cutremur și pentru a avertiza utilizatorii înainte de sosirea undelor mai puternice. Tehnologia transformă, practic, smartphone-urile obișnuite într-o rețea uriașă de detectare seismică, iar modul în care funcționează explică de ce unii români au fost treziți de alarmă, în timp ce alții nu au primit nicio notificare.
Cutremurul produs la ora 02:48 în zona Vrancea a surprins numeroși români în timpul nopții, nu doar prin intensitatea mișcării seismice, ci și prin alarmele sonore emise de telefoanele mobile. Potrivit datelor actualizate ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la adâncimea de 120,8 kilometri.
În timpul nopții, utilizatorii unor telefoane Android au primit notificări de avertizare privind cutremurul. În anumite cazuri, acestea au fost însoțite de semnale sonore puternice, menite să atragă atenția chiar și persoanelor care dormeau. Alertele nu au fost transmise prin sistemul național RO-ALERT, administrat de autoritățile române, ci printr-o tehnologie dezvoltată de Google: Android Earthquake Alerts. Sistemul este conceput pentru a detecta un cutremur imediat după declanșarea acestuia și pentru a transmite avertizări către persoanele aflate în zonele care ar putea fi afectate, relatează Mediafax.
Ce este Android Earthquake Alerts și cum funcționează alarma Google pentru cutremure
Android Earthquake Alerts este un sistem de avertizare timpurie dezvoltat de Google, care transformă telefoanele mobile compatibile în senzori capabili să detecteze vibrațiile produse de cutremure.
Tehnologia folosește accelerometrele integrate în smartphone-uri. Acești senzori sunt utilizați în mod obișnuit pentru detectarea mișcării telefonului, orientarea ecranului sau funcționarea anumitor aplicații. Însă accelerometrele pot identifica și mișcările specifice primelor unde seismice. Atunci când un telefon Android aflat în repaus detectează vibrații care ar putea indica producerea unui cutremur, dispozitivul poate transmite automat un semnal către serverele Google, împreună cu informații aproximative despre locația în care a fost înregistrată mișcarea.
Google analizează apoi semnalele primite de la mai multe telefoane din aceeași regiune. Dacă suficiente dispozitive detectează mișcări compatibile cu un eveniment seismic, sistemul încearcă să stabilească rapid dacă este vorba despre un cutremur și estimează localizarea, magnitudinea și intensitatea mișcării seismice în zonele din apropiere. Pe baza acestor informații, sunt transmise avertizări către telefoanele Android aflate în regiunile potențial afectate.
Practic, milioane de smartphone-uri pot funcționa împreună ca o rețea distribuită de detectare a cutremurelor, fără să fie necesară instalarea unor seismografe specializate în fiecare locuință.
Cum reușește Google să trimită alerta înainte ca oamenii să simtă cutremurul
Unul dintre cele mai importante aspecte ale sistemului Android Earthquake Alerts este capacitatea de a transmite notificări înainte ca undele seismice mai puternice să ajungă în anumite localități. Acest lucru este posibil datorită diferenței dintre viteza de propagare a undelor seismice și viteza de transmitere a informațiilor prin rețelele de comunicații. În momentul producerii unui cutremur sunt generate mai multe tipuri de unde seismice.
Primele care se propagă sunt undele primare, cunoscute sub denumirea de unde P. Acestea se deplasează mai repede și, în general, produc mișcări mai puțin intense. Ulterior ajung undele secundare, numite unde S, care sunt mai lente și pot provoca zguduiri mai puternice.
Sistemul Google încearcă să detecteze primele unde P și să transmită avertizarea înainte de sosirea undelor mai puternice. Astfel, persoanele aflate la distanță de zona în care s-a produs cutremurul pot primi notificarea înainte să simtă efectiv mișcarea seismică.
Timpul de avertizare nu este însă același pentru toată lumea. Acesta depinde de distanța față de zona seismică, adâncimea cutremurului, viteza de procesare a informațiilor și timpul necesar transmiterii notificării.
Important de știut este însă că Google nu prezice cutremurele. Sistemul detectează un seism care a început deja și încearcă să ofere câteva secunde de avertizare înainte de sosirea undelor seismice mai puternice.
De ce unele telefoane au emis alarme puternice, iar altele nu au primit nicio alertă
Nu toate telefoanele Android primesc aceeași notificare în momentul unui cutremur. Google diferențiază avertizările în funcție de intensitatea estimată a mișcării seismice în zona în care se află utilizatorul, nu doar în funcție de magnitudinea înregistrată la sursa cutremurului.
În octombrie 2026, compania a prezentat trei categorii de notificări pentru sistemul său de avertizare:
Be Aware (Fii atent!) – avertizare informativă pentru mișcări seismice estimate ca fiind ușoare. Apare sub forma unei notificări obișnuite pe telefon.
Be Ready (Pregătește-te!) – avertizare mai detaliată, destinată situațiilor în care sunt estimate mișcări mai puternice. Utilizatorii sunt îndemnați să se pregătească pentru eventuale măsuri de protecție.
Take Action (Acționează!) – avertizare de nivel ridicat, pentru mișcări moderate sau puternice. Aceasta poate ocupa întregul ecran și poate fi însoțită de un semnal sonor puternic.
În cazul alertelor de nivel ridicat, telefonul poate emite un sunet special, suficient de puternic pentru a atrage atenția utilizatorului inclusiv în timpul nopții. Diferențele dintre notificările primite de utilizatori au legătură cu intensitatea estimată a zguduirilor în fiecare localitate.
De exemplu, două persoane aflate în orașe diferite pot primi avertizări de niveluri diferite, chiar dacă se referă la același cutremur. De asemenea, există situații în care anumite telefoane nu primesc nicio notificare. Printre motive se numără:
Intensitatea estimată a mișcării seismice în zona respectivă este prea redusă pentru declanșarea unei alerte;
Funcția Android Earthquake Alerts este dezactivată;
Telefonul nu are conexiune la internet;
Setările de localizare nu permit funcționarea corespunzătoare a sistemului;
Dispozitivul nu este compatibil cu funcția.
Prin urmare, faptul că o persoană nu a primit o alertă nu înseamnă automat că telefonul nu poate detecta cutremure.
Câte avertizări a transmis Google și în câte țări funcționează sistemul
Sistemul Android Earthquake Alerts a fost lansat în 2020, iar ulterior tehnologia a fost extinsă treptat în mai multe țări. Într-un anunț publicat la 15 octombrie 2026, Google a comunicat extinderea serviciului de la 98 la peste 200 de țări și regiuni. Totodată, compania a anunțat că sistemul a depășit pragul de un miliard de avertizări transmise utilizatorilor la nivel mondial.
Datele prezentate de Google Research în 2025 arată că tehnologia poate oferi un interval util de avertizare, în funcție de condițiile seismice și de distanța față de zona afectată.
Un exemplu este cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în Nepal, în noiembrie 2023. Potrivit datelor prezentate de Google, prima avertizare a fost emisă la 15,6 secunde după declanșarea seismului. În anumite zone, utilizatorii au beneficiat de un interval de avertizare cuprins între 10 și 60 de secunde înainte de sosirea mișcărilor moderate sau puternice.
Un alt exemplu este cutremurul cu magnitudinea de 6,2 produs în Turcia, în aprilie 2025, când prima avertizare a fost emisă la aproximativ opt secunde după declanșarea seismului. Aceste exemple arată că sistemul poate oferi timp suplimentar pentru reacție, însă intervalul de avertizare diferă de la un cutremur la altul și de la o localitate la alta.
Cum verifici dacă ai activată alarma Google pentru cutremure pe telefonul Android
Funcția Android Earthquake Alerts este activată implicit pe dispozitivele Android compatibile, în țările în care serviciul este disponibil. Totuși, aceasta poate fi dezactivată manual de utilizator.
Dacă vrei să verifici dacă telefonul tău poate primi avertizări privind cutremurele, trebuie să urmezi câțiva pași simpli.
Pașii pentru verificarea funcției:
Deschide meniul Setări al telefonului.
Accesează secțiunea Siguranță și urgențe (Safety & emergency).
Caută opțiunea Alerte de cutremur (Earthquake Alerts).
Verifică dacă funcția este activată.
Pe anumite modele de telefoane, opțiunea poate fi găsită în meniul dedicat setărilor de localizare.
Pentru funcționarea sistemului este necesară și o conexiune la internet, prin Wi-Fi sau date mobile.
Denumirile meniurilor pot varia în funcție de producătorul telefonului și de versiunea sistemului Android.
Google Earthquake Alerts nu înlocuiește RO-ALERT și nu garantează avertizarea înaintea fiecărui cutremur
Deși tehnologia Google poate oferi un timp suplimentar de reacție, aceasta nu trebuie confundată cu un sistem care poate anticipa producerea unui cutremur.
Android Earthquake Alerts funcționează prin detectarea unui seism deja început, iar avertizarea poate ajunge la utilizatori înainte de sosirea undelor mai puternice doar dacă există suficient timp pentru detectare, procesare și transmitere. În anumite situații, oamenii pot simți cutremurul înainte să primească notificarea sau pot să nu primească deloc o alertă. De asemenea, sistemul Google este independent de RO-ALERT, mecanismul național prin care autoritățile române transmit avertizări și mesaje de urgență către populație.
Cele două sisteme au mecanisme de funcționare diferite și nu trebuie considerate interschimbabile.
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