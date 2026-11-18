Publicat 18 nov. 2026, 07:51 Actualizat 18 nov. 2026, 07:57

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a fost urmat de o alertă neobișnuită pentru mulți români: telefoanele Android au început să sune puternic, afișând mesaje de avertizare privind mișcările seismice. Notificările nu au fost transmise prin RO-ALERT, ci printr-un sistem dezvoltat de Google, care folosește senzorii telefoanelor mobile pentru a detecta primele semne ale unui cutremur și pentru a avertiza utilizatorii înainte de sosirea undelor mai puternice. Tehnologia transformă, practic, smartphone-urile obișnuite într-o rețea uriașă de detectare seismică, iar modul în care funcționează explică de ce unii români au fost treziți de alarmă, în timp ce alții nu au primit nicio notificare.

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