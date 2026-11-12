La câte grade se coace, de fapt, cozonacul în cuptorul electric. Greșeala care îl poate lăsa crud în interior, chiar dacă este rumenit la exterior

Publicat 12 nov. 2026, 18:14 Actualizat 12 nov. 2026, 18:15

Cozonacul este nelipsit de pe mesele românilor, mai ales în preajma sărbătorilor, însă obținerea unui desert pufos, bine crescut și copt până la mijloc poate fi o adevărată provocare. Chiar dacă ingredientele sunt de calitate, aluatul este frământat corespunzător și dospit suficient, o singură greșeală poate compromite întreaga rețetă.

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