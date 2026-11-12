La câte grade se coace, de fapt, cozonacul în cuptorul electric. Greșeala care îl poate lăsa crud în interior, chiar dacă este rumenit la exterior
Cozonaci de casă / Sursa foto - Realitatea.net
Cozonacul este nelipsit de pe mesele românilor, mai ales în preajma sărbătorilor, însă obținerea unui desert pufos, bine crescut și copt până la mijloc poate fi o adevărată provocare. Chiar dacă ingredientele sunt de calitate, aluatul este frământat corespunzător și dospit suficient, o singură greșeală poate compromite întreaga rețetă.
Una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite în bucătărie este cozonacul care arată perfect la exterior, dar are miezul umed, cleios sau chiar crud. De multe ori, explicația nu ține de modul în care a fost pregătit aluatul, ci de temperatura aleasă pentru coacere.
Temperatura potrivită pentru cozonac în cuptorul electric
Pentru un cozonac tradițional, copt într-o tavă obișnuită, temperatura recomandată este cuprinsă între 170 și 180 de grade Celsius, dacă folosești funcția de încălzire superioară și inferioară, fără ventilație.
Coacerea la această temperatură permite căldurii să pătrundă treptat în aluat, astfel încât miezul să ajungă la consistența potrivită înainte ca suprafața să se ardă sau să formeze o crustă prea groasă.
Dacă alegi programul cu ventilație, este indicat să reduci temperatura la aproximativ 160–170 de grade Celsius. Circulația aerului fierbinte favorizează rumenirea mai rapidă, iar o temperatură prea mare poate usca exteriorul desertului.
Valorile trebuie adaptate și în funcție de cuptor, dimensiunea tăvii și cantitatea de umplutură. Un cozonac voluminos, cu multă nucă, cacao sau rahat, poate avea nevoie de o coacere mai îndelungată.
Un alt detaliu important este preîncălzirea cuptorului. Tava trebuie introdusă numai după ce aparatul a ajuns la temperatura setată, pentru ca aluatul să beneficieze de condiții constante încă de la început.
Greșeala care face cozonacul să rămână crud la mijloc
Multe gospodine cred că, dacă măresc temperatura cuptorului, vor reduce timpul de preparare. În cazul cozonacului, această strategie poate avea exact efectul opus celui dorit.
Setarea temperaturii la 200-220 de grade Celsius poate determina rumenirea foarte rapidă a crustei. Exteriorul capătă o culoare apetisantă, însă interiorul nu primește suficient timp pentru a se coace uniform.
Astfel, atunci când desertul este scos din cuptor și tăiat, miezul poate fi încă lipicios, dens sau insuficient preparat.
Problema apare mai ales la cozonacii mari și la cei cu umplutură generoasă. Straturile de nucă, cacao sau alte ingrediente pot influența distribuția căldurii și pot face mai dificilă coacerea uniformă.
Nici scoaterea desertului imediat ce a devenit auriu nu este o idee bună. Culoarea exterioară nu garantează că aluatul este gata și în centru.
Dacă observi că partea superioară se rumenește prea repede, poți așeza deasupra o folie de aluminiu, fără să o apropii de rezistențele cuptorului. În acest fel, suprafața este protejată, iar cozonacul poate continua să se coacă în interior.
Cât timp trebuie ținut cozonacul la cuptor
Durata preparării diferă în funcție de cantitatea de aluat, dimensiunea tăvii și performanțele cuptorului electric.
În general, pentru un cozonac de dimensiuni medii, timpul de coacere este de aproximativ 40-55 de minute, la 170-180 de grade Celsius, folosind încălzirea sus-jos.
În cazul unui cozonac mai mare, intervalul poate crește până la 55-70 de minute sau chiar mai mult, în funcție de compoziție.
Este important să nu te bazezi exclusiv pe timpul indicat în rețetă. Cuptoarele pot avea diferențe de temperatură, chiar dacă afișează aceeași valoare.
În primele 20-25 de minute, evită să deschizi ușa cuptorului fără un motiv întemeiat. Schimbarea bruscă a temperaturii poate afecta creșterea aluatului și stabilizarea formei.
Cum îți dai seama dacă desertul este copt până la mijloc
Există câteva metode prin care poți verifica dacă ai obținut un cozonac bine copt, fără să îl tai înainte de vreme.
Una dintre cele mai cunoscute este testul cu frigăruia din lemn. Aceasta se introduce în zona cea mai groasă a cozonacului, într-o porțiune de aluat, evitând pe cât posibil umplutura.
Dacă pe bețișor rămân urme de aluat crud, desertul mai trebuie lăsat în cuptor.
Pentru un rezultat mai precis, poți utiliza un termometru alimentar cu sondă. Temperatura din centrul miezului de aluat ar trebui să ajungă, orientativ, la 93-96 de grade Celsius.
Măsurarea trebuie făcută într-o zonă cu aluat, nu direct în umplutura de nucă sau cacao. Dacă interiorul nu a atins temperatura potrivită, coacerea trebuie continuată, chiar dacă exteriorul pare deja gata.
Pe ce nivel al cuptorului trebuie pusă tava
Poziționarea tăvii este un alt detaliu care poate influența rezultatul final.
În cele mai multe cuptoare electrice, locul potrivit este pe șina centrală sau puțin sub mijloc. Astfel, căldura ajunge mai echilibrat la toate părțile cozonacului.
Dacă așezi tava prea aproape de rezistența superioară, suprafața se poate rumeni înainte ca interiorul să fie copt. În schimb, o poziție prea joasă poate favoriza coacerea excesivă a bazei.
Dacă pregătești doi cozonaci în același timp, asigură-te că tăvile nu blochează circulația aerului cald. De asemenea, nu pune prea mult aluat într-o singură formă, deoarece acesta are nevoie de spațiu pentru a crește.
De ce nu trebuie tăiat cozonacul imediat după coacere
Chiar și atunci când este preparat corect, cozonacul poate avea un aspect ușor umed dacă este tăiat imediat ce a fost scos din cuptor.
În perioada de răcire, miezul continuă să se stabilizeze, iar umiditatea și aburul din interior se redistribuie treptat.
După ce îl scoți din cuptor, lasă-l câteva minute în tavă, apoi îndepărtează forma și așază-l pe un grătar. Aerul va putea circula inclusiv în partea inferioară, reducând riscul acumulării condensului.
Nu îl felia cât este fierbinte. Așteaptă să se răcească suficient pentru ca textura să devină stabilă, iar feliile să își păstreze forma.
În concluzie, 170-180 de grade Celsius, cu încălzire sus-jos și fără ventilație, reprezintă temperatura potrivită de pornire pentru majoritatea rețetelor tradiționale de cozonac la cuptorul electric. Secretul nu este să folosești un foc puternic pentru a grăbi prepararea, ci să îi oferi suficient timp pentru a se coace uniform, inclusiv în mijloc.
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