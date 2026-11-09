Lăsatul Secului 2026, în România. Ce mâncăruri tradiționale pregăteau gospodinele înainte de Postul Crăciunului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 nov. 2026, 23:51

Înainte de începerea Postului Crăciunului, gospodăriile din satele românești se pregăteau pentru una dintre zilele cu o puternică semnificație în tradiția creștină: Lăsatul Secului. Pe 14 noiembrie, familiile se adunau în jurul mesei și se bucurau de ultimele preparate de dulce înaintea celor 40 de zile de post. Sarmalele cu carne, friptura, cârnații de casă și plăcintele erau doar câteva dintre bunătățile care nu lipseau din multe gospodării.

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