Céline Dion, dezlănțuită la concertul Metallica din Las Vegas. Imaginile virale i-au surprins pe fani - VIDEO

Fanii prezenți la unul dintre concertele susținute de Metallica la celebra arenă Sphere din Las Vegas au avut parte de o surpriză de proporții. Printre spectatori s-a aflat și Céline Dion, care a renunțat pentru câteva ore la imaginea de artista asociată cu baladele romantice și s-a transformat într-o veritabilă rockeriță. Într-un scurt videoclip surprins de spectatori, Celine a făcut și celebrul "air guitar", gestul prin care fanii muzicii rock mimează interpretarea la chitară, fără a avea un instrument real în mâini.
Imaginile filmate de spectatori au devenit rapid virale pe rețelele sociale. În videoclipuri, interpreta hitului „My Heart Will Go On” poate fi văzută fredonând, dansând și imitând partitura de bas în timpul prestației legendarei trupe thrash metal, potrivit Vice.
Imaginile au stârnit mii de reacții online, iar mulți utilizatori au apreciat contrastul dintre repertoriul care a consacrat-o pe Dion și pasiunea neașteptată pentru una dintre cele mai influente formații de heavy metal din lume.
Céline Dion nu este primul nume celebru observat la concertele Metallica de la Sphere. Potrivit VICE, printre spectatorii VIP care au trecut recent prin arena futuristă din Las Vegas s-a aflat și legenda wrestlingului american Triple H, care a fost surprins animând publicul înaintea spectacolului.
Rezidența Metallica la Sphere continuă să atragă atenția industriei muzicale și a fanilor din întreaga lume. După succesul spectacolelor din 2026, trupa va reveni la Las Vegas și în 2027, înainte de a porni într-o nouă serie de concerte din cadrul turneului M72 World Tour. Pe afiș se vor regăsi și formațiile Limp Bizkit și Avatar.