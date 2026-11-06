Céline Dion, dezlănțuită la concertul Metallica din Las Vegas. Imaginile virale i-au surprins pe fani - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 nov. 2026, 20:34

Fanii prezenți la unul dintre concertele susținute de Metallica la celebra arenă Sphere din Las Vegas au avut parte de o surpriză de proporții. Printre spectatori s-a aflat și Céline Dion, care a renunțat pentru câteva ore la imaginea de artista asociată cu baladele romantice și s-a transformat într-o veritabilă rockeriță. Într-un scurt videoclip surprins de spectatori, Celine a făcut și celebrul "air guitar", gestul prin care fanii muzicii rock mimează interpretarea la chitară, fără a avea un instrument real în mâini.

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