EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Toni Neacșu, atac dur la CCR după anularea alegerilor: „O eroare judiciară. Un precedent extrem de periculos!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 nov. 2026, 18:44

Avocatul Toni Neacșu, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, lansează critici dure la adresa Curții Constituționale pentru anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024. Într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Alessia Păcuraru, în cadrul proiectului „Sub semnul legii”, acesta susține că decizia CCR a fost luată cu încălcarea procedurilor legale și reprezintă o eroare judiciară. Mai mult, avertizează că hotărârea a creat un precedent extrem de periculos pentru stabilitatea democratică a României.

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