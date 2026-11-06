EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Toni Neacșu, atac dur la CCR după anularea alegerilor: „O eroare judiciară. Un precedent extrem de periculos!”

Avocatul Toni Neacșu, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, lansează critici dure la adresa Curții Constituționale pentru anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024. Într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Alessia Păcuraru, în cadrul proiectului „Sub semnul legii”, acesta susține că decizia CCR a fost luată cu încălcarea procedurilor legale și reprezintă o eroare judiciară. Mai mult, avertizează că hotărârea a creat un precedent extrem de periculos pentru stabilitatea democratică a României.
Toni Neacșu: Anularea alegerilor prezidențiale a fost o eroare judiciară
La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale, fostul membru CSM Toni Neacșu contestă temeiurile juridice și procedura prin care Curtea Constituțională a decis anularea întregului proces electoral. În cadrul interviului acordat Alessiei Păcuraru pentru „Sub semnul legii”, avocatul a explicat că, din perspectiva sa, hotărârea din 6 decembrie 2024 a reprezentat o încălcare a cadrului legal existent la acel moment. Acesta susține că judecătorii constituționali nu au respectat procedurile stabilite prin legislația care reglementează atribuțiile Curții.
Fostul judecător consideră că principala problemă a fost momentul în care CCR a intervenit asupra procesului electoral. Potrivit acestuia, Curtea nu mai putea anula alegerile după ce validase rezultatele primului tur, iar votarea pentru turul al doilea începuse deja în diaspora. În interpretarea sa, competențele CCR trebuiau exercitate în limitele procedurale prevăzute de lege, iar anularea întregului scrutin în acel moment a depășit cadrul juridic aplicabil.
Avertisment despre precedentul creat de CCR: Este extrem de periculos pentru România
Toni Neacșu a criticat și modul în care Curtea Constituțională a interpretat noțiunea de fraudă electorală. Avocatul consideră că judecătorii au extins această noțiune mult dincolo de limitele pe care legislația le permitea, creând astfel posibilitatea ca decizii asemănătoare să fie luate și în viitor. În opinia sa, o asemenea interpretare poate afecta stabilitatea democratică a țării, mai ales în condițiile în care atribuțiile Curții Constituționale nu au fost limitate ulterior printr-o intervenție legislativă.
Fostul judecător atrage atenția că efectele hotărârii din decembrie 2024 nu se limitează la alegerile prezidențiale anulate atunci. În interpretarea sa, problema este că o decizie luată în asemenea condiții ar putea servi drept precedent pentru intervenții viitoare ale Curții Constituționale asupra unor procese electorale. Acesta consideră necesară o modificare a legislației, prin care competențele și procedurile CCR să fie reglementate mai clar, astfel încât să fie evitată repetarea unei situații similare.
De ce nu mai putea fi schimbată decizia CCR. Ce soluție propune Toni Neacșu
Deși contestă legalitatea anulării alegerilor, Toni Neacșu recunoaște că hotărârea Curții Constituționale nu mai putea fi înlăturată după pronunțare. Avocatul a explicat că, potrivit cadrului constituțional, nu există o instituție în România care să poată refuza aplicarea hotărârilor CCR, indiferent de criticile formulate împotriva acestora. Prin urmare, chiar dacă apreciază că decizia a fost greșită, fostul membru CSM consideră că efectele ei nu puteau fi evitate pe cale instituțională.
În opinia sa, singura soluție pentru prevenirea unor situații asemănătoare este modificarea legislației pentru viitor. Toni Neacșu susține că regulile privind competențele Curții Constituționale trebuie clarificate și limitate astfel încât să nu mai permită o intervenție precum cea din decembrie 2024. Avocatul consideră că această schimbare este obligatorie pentru a proteja stabilitatea proceselor electorale și pentru a evita repetarea unor decizii pe care le apreciază ca fiind contrare procedurilor legale.
Anularea alegerilor din 2024, o decizie care continuă să provoace controverse
Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui României, după declasificarea unor documente ale instituțiilor de securitate. În motivarea hotărârii, CCR a invocat nereguli privind desfășurarea campaniei electorale, utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, posibile intervenții asupra formării opțiunii alegătorilor și probleme legate de finanțarea campaniei. Curtea a considerat că aceste împrejurări au afectat caracterul liber și corect al votului, precum și egalitatea de șanse dintre candidați.
Hotărârea nr. 32/2024 a fost adoptată în unanimitate și a avut caracter definitiv și general obligatoriu. Anularea a intervenit după validarea primului tur și în timp ce votarea pentru turul al doilea începuse în străinătate. Tocmai aceste împrejurări sunt contestate de Toni Neacșu, care susține că, indiferent de motivele invocate de Curte, procedura de anulare nu putea fi aplicată în forma și în momentul respectiv.
Interviul integral, realizat în exclusivitate de Alessia Păcuraru pentru Realitatea PLUS, poate fi vizionat pe Realitatea.net.