Cubanezul care ar fi pregătit atacuri în România pentru Rusia, arestat în lipsă. Ce a descoperit DIICOT

Un cetățean cubanez de 35 de ani, stabilit în Rusia și suspectat că a coordonat un plan de sabotaj împotriva unor obiective strategice din România, a fost arestat preventiv în lipsă, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Potrivit procurorilor DIICOT, bărbatul ar fi recrutat și plătit un columbian pentru a pregăti incendierea sau distrugerea prin explozie a unor obiective importante pentru securitatea națională. Atacul a fost împiedicat de autoritățile române în 2024, iar cetățeanul columbian a fost condamnat ulterior la șase ani de închisoare.
Suspectul este Oemis Romagoza Durruthy, un cetățean cubanez stabilit de mai mulți ani în Federația Rusă, identificat anterior într-o investigație internațională despre operațiunile de sabotaj desfășurate în Europa. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi coordonat de la distanță activitățile columbianului Luis Alfonso Murillo Diosa, care a ajuns în România în vara anului 2024. Procurorii susțin că bărbatul nu trebuia doar să fotografieze anumite obiective, ci și să pregătească distrugerea lor prin incendiere sau explozie.
DIICOT: Cubanezul ar fi plătit un columbian pentru a pregăti atacuri în România
Potrivit procurorilor, în perioada iunie-iulie 2024, cetățeanul cubanez i-ar fi oferit bani columbianului pentru a veni în România și a identifica obiective care puteau fi atacate. Planul ar fi vizat instalații și construcții de importanță strategică, a căror distrugere putea pune în pericol securitatea națională. Anchetatorii susțin că pregătirile au depășit stadiul unei simple intenții, deoarece bărbatul recrutat a mers în teren, a verificat amplasarea obiectivelor și a realizat fotografii și filmări.
Autoritățile române au reușit să oprească operațiunea înainte ca obiectivele vizate să fie distruse. Columbianul a fost prins în iulie 2024, după ce documentase zona unui depozit de materiale reciclabile din Bragadiru, județul Ilfov. În apropiere se aflau și alte obiective importante, printre care sonde petroliere, conducte de gaze și instalații de telecomunicații. Bărbatul a fost trimis în judecată, iar pe 22 septembrie 2025 a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune.
Suspectul ar avea legături cu serviciile secrete ruse
Ancheta DIICOT indică faptul că cetățeanul cubanez ar face parte dintr-o rețea internațională implicată în organizarea unor acte de sabotaj în mai multe state. Bărbatul este cercetat și de autoritățile din Statele Unite, Letonia, Polonia și Cehia, pentru presupusa coordonare a unor operațiuni similare. Potrivit procurorilor români, autoritățile americane au confirmat legăturile sale cu serviciile de informații din Federația Rusă.
În septembrie 2026, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat punerea sub acuzare a lui Oemis Romagoza Durruthy și a altor patru persoane, într-un dosar privind o presupusă rețea coordonată de serviciile de informații ruse. Anchetatorii americani susțin că gruparea ar fi recrutat persoane pentru atacuri asupra infrastructurii din Europa, dar și pentru supravegherea și asasinarea unor opozanți ruși din străinătate. Cubanezul este acuzat că ar fi avut un rol important în organizarea deplasărilor și în coordonarea unor astfel de acțiuni.
Cine este cubanezul suspectat că a coordonat sabotaje în mai multe țări europene
Oemis Romagoza Durruthy a fost identificat în septembrie 2026, în urma unei investigații privind rețeaua de sabotori coordonată din Rusia. Născut în Cuba, acesta locuiește de cel puțin șapte ani în Rusia, unde a lucrat ca profesor de dansuri latino. În mediul online ar fi folosit pseudonimele „Dios” și „Adrian”, prin intermediul cărora ar fi atras persoane interesate de câștiguri rapide sau de misiuni în străinătate.
Potrivit investigației Deutsche Welle, bărbatul ar fi recrutat cel puțin 12 persoane pentru operațiuni desfășurate în mai multe state europene. Printre țintele vizate s-ar fi numărat două firme din Polonia, un garaj de autobuze din Cehia, o instalație de reciclare din România și echipamente destinate Ucrainei, produse în Lituania. Recruții primeau instrucțiuni de la distanță, iar deplasările și cazarea erau organizate de presupusul coordonator. Unele dintre aceste operațiuni au fost dejucate, iar mai multe persoane recrutate au fost condamnate sau sunt cercetate penal.
Noua măsură dispusă de Curtea de Apel București vizează arestarea preventivă în lipsă a cetățeanului cubanez, cercetat pentru instigare la acte de diversiune. Acesta este suspectat că ar fi pus la punct și finanțat operațiunea dejucată în România în 2024. Spre deosebire de columbianul condamnat definitiv, în cazul său ancheta penală este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.