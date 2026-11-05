Cubanezul care ar fi pregătit atacuri în România pentru Rusia, arestat în lipsă. Ce a descoperit DIICOT

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 14:05

Un cetățean cubanez de 35 de ani, stabilit în Rusia și suspectat că a coordonat un plan de sabotaj împotriva unor obiective strategice din România, a fost arestat preventiv în lipsă, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Potrivit procurorilor DIICOT, bărbatul ar fi recrutat și plătit un columbian pentru a pregăti incendierea sau distrugerea prin explozie a unor obiective importante pentru securitatea națională. Atacul a fost împiedicat de autoritățile române în 2024, iar cetățeanul columbian a fost condamnat ulterior la șase ani de închisoare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre acțiune DIICOTancheta diicot