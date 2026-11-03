Criză în instanțele din România! Toni Greblă avertizează: lipsa grefierilor a devenit acută

Fostul șef AEP, Toni Greblă, lansează, într-o intervenție la Realitatea PLUS, un avertisment privind situația din sistemul judiciar și atrage atenția că instanțele se confruntă cu o lipsă acută de grefieri. Acesta vorbește și despre creșterea salariului minim la 5.000 de lei și despre soluțiile prin care angajații ar putea primi mai mulți bani.
Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a vorbit despre problemele de pe piața muncii, necesitatea relansării dialogului social și nemulțumirile angajaților din sistemul judiciar. Invitat la Realitatea Plus, acesta a susținut că majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei ar trebui însoțită de o reducere a taxelor pe muncă, astfel încât atât angajații, cât și angajatorii să beneficieze de această măsură. Totodată, Toni Greblă a atras atenția asupra deficitului de personal din instanțele de judecată și a volumului ridicat de muncă al grefierilor.
Toni Greblă: Dialogul social și negocierile dintre sindicate și patronate trebuie reluate
Toni Greblă consideră că dialogul social și negocierile directe dintre sindicate și reprezentanții angajatorilor și-au pierdut din importanță. Acesta a amintit de perioada în care contractele colective de muncă erau negociate atât la nivel de ramură, cât și la nivelul fiecărei unități, iar problemele din diferite domenii erau soluționate prin acorduri între părți.
Salariul minim de 5.000 de lei. Toni Greblă propune reducerea taxelor pe muncă
Referindu-se la solicitarea sindicatelor privind creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei, Toni Greblă a explicat că o asemenea majorare ar trebui să fie însoțită de măsuri fiscale din partea statului.
Mai exact, acesta consideră că Guvernul ar putea reduce contribuțiile și taxele aplicate veniturilor salariale, astfel încât costurile suplimentare să nu fie suportate exclusiv de angajatori.
Criză de personal în instanțe. De ce sunt nemulțumiți grefierii
Un alt subiect abordat de Toni Greblă la Realitatea Plus a fost situația personalului auxiliar din sistemul judiciar, în special cea a grefierilor.
Acesta a explicat că instanțele se confruntă cu o lipsă importantă de personal, iar angajații care ocupă în prezent aceste posturi trebuie să gestioneze un volum de activitate mult prea mare.
Potrivit lui Toni Greblă, suprasolicitarea profesională reprezintă unul dintre principalele motive de nemulțumire în rândul grefierilor. Problemele sunt amplificate de condițiile de muncă și de lipsa unui sistem de salarizare considerat echitabil pentru toate categoriile de personal implicate în actul de justiție.
Fostul șef al AEP a atras atenția că funcționarea instanțelor nu depinde exclusiv de activitatea judecătorilor și a magistraților, ci și de contribuția personalului auxiliar și tehnic.
Acesta a subliniat că toate categoriile profesionale din sistemul judiciar au un rol important, fiecare în funcție de responsabilitățile și pregătirea sa.
În opinia sa, este necesară o abordare echilibrată a salarizării în Justiție, care să țină cont de activitatea tuturor celor care contribuie la desfășurarea proceselor și la înfăptuirea actului de justiție.