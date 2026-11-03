Criză în instanțele din România! Toni Greblă avertizează: lipsa grefierilor a devenit acută

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 17:44

Fostul șef AEP, Toni Greblă, lansează, într-o intervenție la Realitatea PLUS, un avertisment privind situația din sistemul judiciar și atrage atenția că instanțele se confruntă cu o lipsă acută de grefieri. Acesta vorbește și despre creșterea salariului minim la 5.000 de lei și despre soluțiile prin care angajații ar putea primi mai mulți bani.

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