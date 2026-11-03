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Politica· 1 min citire

Contractele din programul SAFE, verificate de Corpul de Control al Ministerului Apărării. Radu Oprea a făcut anunțul

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2026, 10:25
SursăRealitatea PLUS

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat luni seară că deciziile luate de fostul ministru Miruță și echipa sa în cadrul programului SAFE vor fi verificate de Corpul de Control al ministerului, pentru a asigura transparența criteriilor pe baza cărora au fost atribuite contractele, în special cele către Rheinmetall.

Radu Oprea a trimis Corpul de Control la Direcția de înzestrare

Am cerut contractele. Sunt voluminoase, evident că nu puteam să le verific singur pe toate și am simțit nevoia să semnez ordinul către Corpul de control ca să facă acest audit, dacă vreți, al felului în care au fost pregătite contractele de achiziție

a spus ministrul Apararii.

Radu Oprea: ”Jurca, Miruță și Darău să explice cum au luat această decizie”

Radu Oprea a subliniat că verificările vizează respectarea caracteristicilor tehnice în caietele de sarcini și contracte, precum și corectitudinea valorilor raportate la prețurile pieței, iar cei care au luat deciziile trebuie să explice criteriile de selecție.

În momentul ăsta au intrat în verificări, nu pot să le dau un termen de o zi, două, trei, cinci. Trebuie să verifice ceea ce le-am solicitat, adică să verifice că ceea ce au cerut armele, da, caracteristicile tehnice ale fiecărui echipament se regăsesc în caietele de sarcini și se regăsesc în contractele încheiate, că valorile sunt valori de piață, pentru că ei au avut studii, cel puțin pe mașina de luptă a infanteriei și pe arma de asalt, știu sigur că au avut astfel de studii. Felul în care s-a luat decizia, trebuie analizat acolo la cancelaria primului ministru. Cred că cei care au luat deciziile și am menționat și pe Jurca și pe Miruță și pe Darău să explice cum au luat această decizie. Cum au ales? Care au fost criteriile?

a transmis oficialul.
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