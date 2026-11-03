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Politica· 1 min citire
Contractele din programul SAFE, verificate de Corpul de Control al Ministerului Apărării. Radu Oprea a făcut anunțul
FOTO: Facebook
Publicat3 nov. 2026, 10:25
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat luni seară că deciziile luate de fostul ministru Miruță și echipa sa în cadrul programului SAFE vor fi verificate de Corpul de Control al ministerului, pentru a asigura transparența criteriilor pe baza cărora au fost atribuite contractele, în special cele către Rheinmetall.
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