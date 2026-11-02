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Marius Lulea critică jocurile de culise interminabile de pe scena politică: „Românii au nevoie de reprezentanți, nu de stăpâni”

Marius Lulea critică jocurile de pe scena politică. Foto/Arhivă

Marius Lulea critică jocurile de pe scena politică. Foto/Arhivă

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Scris deIulian Budusan
Publicat2 nov. 2026, 20:26
SursăRealitatea PLUS

Marius Lulea, fondatorul AUR, a criticat modul în care partidele politice își desfășoară activitatea și a susținut că disputele pentru putere, negocierile privind alianțele și amenințările cu moțiuni de cenzură nu răspund așteptărilor populației. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a cerut mai multă responsabilitate din partea liderilor politici și o orientare către problemele economice și sociale ale României.

În opinia sa, schimbarea configurației politice prin alianțe nu este suficientă dacă liderii partidelor își păstrează aceeași atitudine. Lulea consideră că demagogia și preocuparea pentru funcții împiedică adoptarea unor măsuri care să răspundă nevoilor cetățenilor.

Cât timp, la nivel personal, cei care conduc partidele politice nu se schimbă, cât timp demagogia este cea care primează, indiferent de titulaturi, nume, instituții sau partide pe care le puneți la aceeași masă, rezultatul va fi același.

Cred că politicienii ar trebui să devină mai serioși, să-și joace rolul de reprezentanți, nu de stăpâni ai poporului român. Ar trebui să se uite la problemele importante, la ceea ce își doresc pensionarii, antreprenorii și cei care depind de autoritățile locale, și să încerce să ducă la îndeplinire planuri pentru viitorul țării, nu planuri personale privind funcțiile pe care vor să le ocupe

a declarat Marius Lulea, președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice.

Ce schimbări cere fondatorul AUR pentru România

Fondatorul AUR susține că dezbaterea politică ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea infrastructurii, sprijinirea mediului de afaceri și reducerea poverii fiscale. El a vorbit despre necesitatea unor investiții mai rapide în autostrăzi, care să conecteze regiunile istorice, dar și despre asigurarea resurselor financiare de care antreprenorii au nevoie pentru a-și dezvolta companiile.

Unde dorim să ducem România? Dorim să avem o țară prosperă, în care românii să-și dorească să rămână și să fie fericiți la ei acasă.

O Românie cu autostrăzi care să lege toate cele trei regiuni istorice.

Este bine că s-au construit autostrăzi în ultimii ani, dar trebuie să accelerăm acest proces.

Avem nevoie de antreprenori care să dispună de resursele financiare necesare pentru a-și dezvolta afacerile.

Avem nevoie de taxe mai reduse, iar toate aceste elemente lipsesc din discursul public al politicienilor

a declarat Marius Lulea, președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice.

Lulea a criticat și faptul că formațiunile politice par să acorde mai multă atenție negocierilor și strategiilor parlamentare decât priorităților cetățenilor. El a pus sub semnul întrebării utilitatea unor alianțe între partide, în condițiile în care, potrivit afirmației sale, o parte importantă a electoratului nu se mai regăsește în actualele formațiuni politice.

Noi auzim că politicienii fac alianțe, că votează moțiuni de cenzură, deși abia au învestit un guvern. Sunt lucruri desprinse de nevoile și dorințele majorității românilor.

Am ajuns în situația în care 50% dintre români nu vor să aleagă niciunul dintre partidele politice actuale. Atunci, care este rostul să unești două partide existente, dacă românii oricum nu doresc să le voteze?

a declarat Marius Lulea, președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice.

Marius Lulea: „Este ipocrizie să fii ieri la guvernare, iar azi să te comporți ca și cum ai fi în opoziție”

Un alt subiect abordat de Marius Lulea a fost instabilitatea politică și discuțiile privind posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva unui guvern recent învestit. Acesta a criticat schimbarea rapidă de poziție a unor formațiuni care au participat la susținerea Executivului, considerând că un asemenea comportament afectează credibilitatea clasei politice.

Au trecut doar câteva luni, iar România se confruntă deja cu discuții despre dărâmarea Guvernului. Nu vreau să fiu ipocrit și să spun că acesta este momentul potrivit pentru o moțiune de cenzură. Vorbim despre un guvern care abia a fost învestit.

Să fii ieri la guvernare, iar astăzi să te comporți ca și cum ai fi în opoziție de o viață este un maxim de ipocrizie. Iar românii observă și sancționează acest comportament

a declarat Marius Lulea, președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice.

Acesta a mai afirmat că politicienii ar trebui să urmărească în primul rând recâștigarea încrederii populației, prin decizii coerente și respectarea promisiunilor făcute. În opinia sa, seriozitatea și predictibilitatea pot avea efecte pozitive inclusiv asupra viitorului electoral al partidelor.

Reforma administrației și reducerea cheltuielilor publice, priorități invocate de Lulea

În finalul intervenției, Marius Lulea a pledat pentru o schimbare a priorităților politice și a indicat reducerea risipei bugetare și reforma administrației drept teme care ar trebui să ocupe un loc central în dezbaterea publică.

Acesta a criticat promisiunile electorale pe care politicienii nu le pot respecta și a avertizat asupra efectelor pe care angajamentele nerealiste le pot avea asupra cheltuielilor statului.

Românii se așteaptă la altceva de la politicieni: să spună adevărul, să nu facă promisiuni pe care nu le pot respecta și să nu transforme campaniile electorale în competiții de promisiuni nerealiste, care duc la creșterea irațională a cheltuielilor publice.

Avem nevoie de politicieni care reduc risipa banului public, care susțin reforma administrației și care înțeleg că resursele statului trebuie folosite în interesul cetățenilor. Eu cred că acestea sunt problemele reale despre care ar trebui să discutăm în societate, nu calculele politice, funcțiile și moțiunile de cenzură

a declarat Marius Lulea, președintele Institutului pentru Politici Economice și Publice.
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