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ExclusivPolitica· 2 min citire
Marius Lulea critică jocurile de culise interminabile de pe scena politică: „Românii au nevoie de reprezentanți, nu de stăpâni”
Marius Lulea critică jocurile de pe scena politică. Foto/Arhivă
Publicat2 nov. 2026, 20:26
SursăRealitatea PLUS
Marius Lulea, fondatorul AUR, a criticat modul în care partidele politice își desfășoară activitatea și a susținut că disputele pentru putere, negocierile privind alianțele și amenințările cu moțiuni de cenzură nu răspund așteptărilor populației. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, acesta a cerut mai multă responsabilitate din partea liderilor politici și o orientare către problemele economice și sociale ale României.
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