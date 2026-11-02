Operații complexe pentru unele boli grave ale ficatului

Intervențiile de chirurgie hepatică se numără printre procedurile complexe de chirurgie generală. Ficatul este un organ vital cu particularități anatomice deosebite, astfel că operațiile hepatice necesită o echipă medicală cu experiență în chirurgia hepato-bilio-pancreatică, care să aibă acces la dotări tehnologice adecvate. De aceea, este recomandat ca pacienții care au indicație de tratament chirurgical pentru o afecțiune severă a ficatului, precum cancer hepatic, să se adreseze unui centru specializat, unde sunt realizate astfel de intervenții complexe.
Rezecția hepatică este o procedură care poate fi indicată pentru anumite tumori hepatice benigne sau maligne, cu scopul îndepărtării țesutului afectat și al păstrării unui volum suficient de țesut hepatic funcțional. În cazul unui ficat sănătos, în anumite situații, prin rezecție hepatică poate fi îndepărtată o parte importantă din volumul acestuia, uneori de până la aproximativ 70%, datorită capacității ficatului de regenerare. Volumul care poate fi rezecat este însă stabilit de la caz la caz, în funcție de starea ficatului și de cantitatea de țesut hepatic funcțional care va rămâne după intervenție.
Complexitatea chirurgiei hepatice este mai evidentă însă în cazul unui transplant hepatic de la donator viu. În această situație, sunt necesare două echipe chirurgicale care să opereze simultan: una pentru prelevarea unui fragment de ficat de la donatorul sănătos și alta pentru realizarea transplantului propriu-zis. Ambele echipe trebuie să aibă experiență semnificativă în realizarea unor operații de transplant hepatic, iar blocul operator să fie dotat cu echipamente medicale performante și să dispună de o secție de terapie intensivă care poate asigura îngrijiri avansate.
În prezent, intervențiile de rezecție hepatică pot fi realizate, în cazuri selectate, și prin abord minim invaziv, laparoscopic sau robotic, care implică incizii de mici dimensiuni. În aceste situații, recuperarea pacientului este mai rapidă, iar durata spitalizării mai scurtă. Tratamentul chirurgical este însă stabilit în funcție de specificul fiecărui caz, medicul fiind cel care decide tipul de abord potrivit.
La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile de chirurgie hepatică, inclusiv transplantul hepatic de la donator viu, sunt realizate într-un bloc operator dotat pentru operații complexe, cu sprijinul Secției de Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă. În funcție de indicație, rezecția hepatică poate fi efectuată și prin chirurgie laparoscopică sau robotică. La Spitalul Clinic SANADOR a fost realizată în premieră națională recoltarea asistată laparoscopic a unui fragment de ficat de la donator viu, iar ulterior a fost efectuată, în premieră pentru sistemul medical privat din România, recoltarea complet laparoscopică a lobului hepatic destinat transplantului. Pentru servicii medicale complete de diagnostic, tratament și monitorizare pentru afecțiunile ficatului, pacienții se pot adresa Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice SANADOR, unde au acces la o echipă multidisciplinară și la tehnologii avansate.