Operații complexe pentru unele boli grave ale ficatului

Scris de Catalina Anghel Publicat: 2 nov. 2026, 13:38

Intervențiile de chirurgie hepatică se numără printre procedurile complexe de chirurgie generală. Ficatul este un organ vital cu particularități anatomice deosebite, astfel că operațiile hepatice necesită o echipă medicală cu experiență în chirurgia hepato-bilio-pancreatică, care să aibă acces la dotări tehnologice adecvate. De aceea, este recomandat ca pacienții care au indicație de tratament chirurgical pentru o afecțiune severă a ficatului, precum cancer hepatic, să se adreseze unui centru specializat, unde sunt realizate astfel de intervenții complexe.

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