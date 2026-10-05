Două operații complexe pentru o boală gravă, descoperită întâmplător

O investigație efectuată pentru o problemă de sănătate poate contribui la descoperirea altei afecțiuni, care nu provoacă semne sau simptome. În această situație s-a aflat Ninel, în vârstă de 78 de ani, care a efectuat un examen RMN pentru o durere lombară. În urma examinării imagistice, bărbatul a aflat că avea formațiuni tumorale suspecte la ambii rinichi.
Ninel nu avea simptome care să sugereze o boală renală, iar rezultatele de la analizele de urină și creatinina erau în limite normale. La primele consultații, medicul i-a recomandat reevaluarea peste șase luni, însă bărbatul a preferat să continue imediat investigațiile. Un examen RMN dedicat rinichilor a ridicat suspiciunea de cancer renal bilateral.
În căutarea unei soluții, Ninel a solicitat o a doua opinie medicală la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost consultat de Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă. După ce a analizat rezultatele investigațiilor imagistice, medicul a recomandat două intervenții chirurgicale succesive, pentru a îndepărta tumorile și a păstra cât mai mult țesut renal funcțional, mai ales că Ninel avea diabet zaharat de tip II și hipertensiune arterială.
Ambele intervenții chirurgicale au fost realizate prin chirurgie robotică. Prima operație a vizat rinichiul stâng, unde evaluarea imagistică indica posibilitatea unei nefrectomii parțiale, procedură prin care este îndepărtată tumora, iar restul organului este conservat. Operația robotică a fost urmată de o evoluție postoperatorie favorabilă, iar examenul histopatologic a confirmat un carcinom renal cu celule clare, cu margini de rezecție negative.
După șase săptămâni, Ninel a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru operația la rinichiul drept, știind că, dacă tumora nu putea fi îndepărtată în siguranță printr-o nefrectomie parțială, putea fi necesară rezecția completă a rinichiului. În timpul intervenției de nefrectomie, realizată tot robotic, anatomia a permis însă excizia tumorii și păstrarea unei părți importante din rinichi. Și de această dată, diagnosticul confirmat a fost de carcinom renal cu celule clare.
Recuperarea după a doua intervenție a fost mai dificilă, însă evoluția postoperatorie a fost favorabilă și de această dată. În prezent Ninel se simte bine, urmând să continue monitorizarea urologică și oncologică, prin controale și investigații imagistice periodice, conform recomandării medicale primite.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice oncologice beneficiază de tratament adaptat fiecărui caz, inclusiv prin chirurgie robotică asistată de sistemul da Vinci Xi, cu imagini tridimensionale mărite și instrumente articulate, utile în procedurile de conservare a rinichiului. Intervențiile sunt realizate într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.