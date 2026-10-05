Două operații complexe pentru o boală gravă, descoperită întâmplător

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 08:49

O investigație efectuată pentru o problemă de sănătate poate contribui la descoperirea altei afecțiuni, care nu provoacă semne sau simptome. În această situație s-a aflat Ninel, în vârstă de 78 de ani, care a efectuat un examen RMN pentru o durere lombară. În urma examinării imagistice, bărbatul a aflat că avea formațiuni tumorale suspecte la ambii rinichi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sanador