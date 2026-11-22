Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 14:17

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trage un semnal de alarmă în privința țigărilor electronice, tot mai populare în rândul copiilor și adolescenților. Oficialul avertizează că lichidele din unele dispozitive pot conține, pe lângă nicotină, inclusiv substanțe psihoactive, iar concentrațiile nu sunt întotdeauna cunoscute. Mai mult, au fost raportate cazuri de copii care au ajuns la spital cu intoxicații provocate de asemenea produse. Ministrul anunță că va convoca un grup de experți pentru pregătirea unor măsuri legislative.

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