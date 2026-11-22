Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trage un semnal de alarmă în privința țigărilor electronice, tot mai populare în rândul copiilor și adolescenților. Oficialul avertizează că lichidele din unele dispozitive pot conține, pe lângă nicotină, inclusiv substanțe psihoactive, iar concentrațiile nu sunt întotdeauna cunoscute. Mai mult, au fost raportate cazuri de copii care au ajuns la spital cu intoxicații provocate de asemenea produse. Ministrul anunță că va convoca un grup de experți pentru pregătirea unor măsuri legislative.
Țigările electronice ar putea conține substanțe psihoactive. Avertismentul ministrului Sănătății
Alexandru Rogobete atrage atenția asupra riscurilor la care se expun copiii și adolescenții care folosesc țigări electronice, mai ales atunci când este vorba despre produse neconforme, al căror conținut nu este verificat corespunzător.
Ministrul susține că numeroase raportări au indicat posibilitatea existenței unor substanțe psihoactive în lichidele folosite de anumite dispozitive. În plus, nici concentrația nicotinei nu este întotdeauna cunoscută, ceea ce ridică probleme în privința siguranței produselor.
Declarațiile vin în contextul îngrijorărilor legate de utilizarea tot mai frecventă a dispozitivelor de vapat de către minori. Potrivit ministrului, popularitatea acestor produse este cu atât mai îngrijorătoare cu cât unele pot avea în compoziție substanțe despre care utilizatorii nu dețin informații clare.
Copii ajunși la spital după folosirea unor produse neconforme
Unul dintre motivele pentru care ministrul Sănătății cere măsuri este reprezentat de cazurile de intoxicație raportate în rândul copiilor. Alexandru Rogobete susține că au existat situații în care minorii au avut nevoie de îngrijiri medicale după utilizarea unor dispozitive electronice neconforme. Oficialul consideră că problema trebuie tratată cu seriozitate, mai ales în condițiile în care țigările electronice au devenit o modă în rândul celor mici. Aparatele sunt comercializate în forme și culori atractive, iar aromele dulci și fructate pot contribui la interesul copiilor pentru aceste produse.
Ministrul a povestit că a cumpărat personal mai multe dispozitive dintr-o benzinărie, pentru a observa cum sunt prezentate și comercializate. Acesta a remarcat mirosul puternic de fructe și aspectul atrăgător al produselor, elemente care pot face țigările electronice mai interesante pentru utilizatorii tineri.
Culorile atractive și aromele de fructe, o problemă pentru părinți
Alexandru Rogobete spune că a primit numeroase mesaje de la părinți îngrijorați de răspândirea țigărilor electronice în rândul copiilor. Potrivit ministrului, combinația dintre aromele puternice, aspectul colorat al dispozitivelor și necunoașterea exactă a substanțelor din lichide reprezintă un motiv important pentru intervenția autorităților. Oficialul a explicat că, în urma propriilor observații, a constatat cât de atractive pot părea aceste produse, inclusiv prin mirosul intens de pepene și culorile folosite.
Ministerul Sănătății pregătește măsuri pentru protejarea copiilor
În urma acestor semnale, Alexandru Rogobete a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, va convoca la Ministerul Sănătății un grup de lucru format din experți în domeniu. Scopul întâlnirilor este analizarea cadrului legislativ și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea copiilor și tinerilor de produsele considerate periculoase.
Ministrul insistă asupra necesității unei intervenții care să limiteze riscurile asociate dispozitivelor neconforme, în condițiile în care acestea pot ajunge la minori și pot conține substanțe ale căror concentrații nu sunt cunoscute. Anunțul privind constituirea grupului de lucru vine după semnalele primite de la părinți și după raportările referitoare la intoxicațiile înregistrate în rândul copiilor, autoritățile urmând să stabilească ce modificări legislative sunt necesare.