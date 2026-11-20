Publicat 20 nov. 2026, 10:50 Actualizat 20 nov. 2026, 10:53

Aerul din locuință nu este întotdeauna atât de curat pe cât pare. Praful, dioxidul de carbon, vaporii proveniți din produsele de curățenie și umiditatea excesivă pot afecta calitatea mediului în care trăim. De ce este important să deschidem ferestrele în fiecare zi și cum putem aerisi corect? Aflăm la Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.

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