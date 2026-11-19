Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 18:57

Anchetă de amploare în județul Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat depășește 9 milioane de lei. Polițiștii și procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a zeci de proprietăți, autovehicule și conturi bancare, după ce administratorul unei firme de construcții este suspectat că ar fi încasat și reținut contribuții și impozite de la care nu și-ar fi achitat obligațiile către stat.

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