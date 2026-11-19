Anchetă de amploare în județul Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat depășește 9 milioane de lei. Polițiștii și procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a zeci de proprietăți, autovehicule și conturi bancare, după ce administratorul unei firme de construcții este suspectat că ar fi încasat și reținut contribuții și impozite de la care nu și-ar fi achitat obligațiile către stat.
Bărbatul vizat de anchetă are 51 de ani și este din localitatea Malu Spart, orașul Bolintin-Vale. Acesta este asociat unic și administrator al unei societăți care desfășoară lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale.
Cum ar fi fost produs prejudiciul de peste 9 milioane de lei
Potrivit informațiilor transmise joi de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în perioada mai 2024 – august 2026.
Anchetatorii susțin că administratorul societății ar fi reținut impozitele și contribuțiile care trebuiau virate către bugetul de stat, însă nu le-ar fi achitat în termenul legal de 60 de zile de la scadență.
Procurorii suspectează că această modalitate de lucru ar fi fost folosită pentru evitarea îndeplinirii obligațiilor fiscale ale companiei.
În urma verificărilor, prejudiciul calculat de anchetatori a depășit 9 milioane de lei, sumă care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat.
Sechestru pe 32 de imobile și 23 de autovehicule
Pentru a împiedica înstrăinarea bunurilor și pentru a asigura recuperarea prejudiciului, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu și procurorul de caz au dispus instituirea unor măsuri asigurătorii.
Astfel, au fost puse sub sechestru:
- 32 de bunuri imobile;
- 23 de autovehicule;
- sume de bani aflate în conturile bancare ale administratorului;
- disponibilități bănești din conturile societății comerciale;
- sume existente în contul unei alte persoane.
Măsurile au fost dispuse până la concurența valorii prejudiciului, în vederea protejării sumelor necesare recuperării pagubei produse bugetului public.
Ancheta continuă pentru recuperarea banilor de la bugetul de stat
Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii și procurorii urmăresc să stabilească întreaga activitate infracțională și să clarifice toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele.
Anchetatorii încearcă, totodată, să identifice toate bunurile și disponibilitățile financiare care pot contribui la recuperarea prejudiciului estimat la peste 9 milioane de lei.
Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală prin reținerea și neplata obligațiilor fiscale la sursă.