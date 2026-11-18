Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 16:12

Percheziții în municipiul Târgoviște și în cinci comune din județul Dâmbovița, într-un dosar ce vizează infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor și posibile activități de braconaj. Acțiunea a fost desfășurată miercuri de polițiști.

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