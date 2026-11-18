Percheziții în municipiul Târgoviște și în cinci comune din județul Dâmbovița, într-un dosar ce vizează infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor și posibile activități de braconaj. Acțiunea a fost desfășurată miercuri de polițiști.
În urma verificărilor efectuate în cele șase localități, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri care ar putea avea legătură cu activitățile investigate. Printre acestea se numără patru arme neletale pentru care este necesară autorizarea, o arbaletă, aproximativ cinci kilograme de carne de vânat și un trofeu de căprior. Anchetatorii suspectează că produsele provenite din vânat și trofeul ar putea avea legătură cu săvârșirea unor fapte de braconaj.
De asemenea, în timpul perchezițiilor a fost găsit și un detector de metale. În urma acțiunilor, oamenii legii au aplicat două sancțiuni contravenționale, în baza Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor și a Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 referitoare la protecția patrimoniului arheologic.
Două dosare penale pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, perchezițiile au fost desfășurate în cadrul a două dosare penale distincte, constituite pentru investigarea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj.
La acțiunea de miercuri au participat și polițiști din cadrul Secțiilor de Poliție Rurală Târgoviște, Dragomirești și Voinești. Intervenția a beneficiat, totodată, de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița.