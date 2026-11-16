Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Un judecător din Paris a luat o decizie neașteptată

Un caz financiar de proporții uriașe, care implică una dintre cele mai cunoscute familii din industria luxului, a ajuns într-o nouă etapă în justiția franceză. Nicolas Puech, moștenitor al imperiului Hermès, susține că a pierdut în condiții nelegale participația de 6% pe care o deținea la celebra casă de modă, acțiuni evaluate în prezent la aproximativ 9 miliarde de dolari. Pentru a clarifica circumstanțele în care s-ar fi produs dispariția averii, un judecător din Paris a dispus o măsură neobișnuită: evaluarea psihiatrică a miliardarului.
La 83 de ani, Nicolas Puech urmează să fie examinat de o echipă de specialiști, care trebuie să stabilească dacă prezintă eventuale probleme cognitive sau psihice. Ancheta urmărește să afle dacă moștenitorul ar fi putut fi exploatat de persoane care ar fi profitat de o posibilă stare de vulnerabilitate pentru a obține avantaje financiare.
Potrivit informațiilor publicate de Reuters, concluziile unei asemenea evaluări ar putea avea un rol important în dosar. Dacă se va stabili că Puech avea capacități mintale diminuate și că cineva a profitat de această situație, anchetatorilor le-ar putea fi mai ușor să demonstreze existența infracțiunii de „abuz de slăbiciune”.
Cum a ajuns averea moștenitorului Hermès în centrul unei anchete
În Franța, exploatarea vulnerabilității psihice a unei persoane pentru obținerea unor beneficii financiare este încadrată drept „abuz de slăbiciune”. Acest tip de infracțiune a devenit cunoscut la nivel internațional și în urma scandalului care a implicat-o pe Liliane Bettencourt, moștenitoarea imperiului L'Oréal.
În cazul lui Nicolas Puech, suspiciunile sunt legate de relația pe care acesta a avut-o timp de mai multe decenii cu administratorul său elvețian de avere, Eric Freymond. Potrivit acuzațiilor formulate de moștenitor, acesta ar fi pierdut controlul asupra participației sale la Hermès în perioada în care Freymond îi gestiona interesele financiare.
Puech afirmă că a avut încredere deplină în administratorul său și că nu a realizat ce s-a întâmplat cu acțiunile decât în 2022, după ce a întrerupt colaborarea cu acesta.
„Avea toate semnăturile pe numele meu și a pregătit toate documentele”, declara Nicolas Puech într-un interviu acordat revistei franceze L'Express, în 2025.
Legătura cu LVMH și Bernard Arnault
Disputa are rădăcini într-un conflict corporativ care durează de aproximativ 25 de ani. În anii 2000, grupul LVMH, condus de miliardarul Bernard Arnault, ar fi urmărit să acumuleze în mod discret acțiuni ale rivalului Hermès. În acest context apare și numele lui Eric Freymond, care ar fi colaborat cu grupul pentru strângerea titlurilor.
Conform unei investigații Reuters publicate în septembrie, LVMH ar fi urmărit și portofoliul de acțiuni deținut de Puech, în baza unei înțelegeri încheiate cu Freymond în 2002. Finanțistul ar fi primit comisioane și onorarii de cel puțin 20 de milioane de dolari pentru serviciile sale.
LVMH a confirmat, într-un document depus în instanță în luna iunie, că a colaborat cu Freymond pentru achiziționarea de acțiuni Hermès. Grupul a respins însă categoric acuzația că ar fi încercat să obțină participația lui Puech printr-o înțelegere cu administratorul acestuia. Reprezentanții companiei au susținut că orice eventuală achiziție a acțiunilor moștenitorului ar fi fost neintenționată.
În perioada respectivă, LVMH a ajuns să controleze până la 23% din acțiunile Hermès, ceea ce a declanșat un conflict major între cele două grupuri. Disputa s-a încheiat printr-un armistițiu în 2014, în urma căruia LVMH a acceptat să își vândă participația.
Un avocat elvețian, pus sub acuzare în dosarul acțiunilor dispărute
Ancheta penală îi vizează în principal pe fostul administrator de avere al lui Puech și pe avocatul elvețian Alexandre Montavon, care a oferit consultanță LVMH în cadrul operațiunilor de achiziție discretă a acțiunilor Hermès.
În luna mai, Montavon a fost pus sub acuzare pentru presupusa complicitate la deturnarea acțiunilor lui Nicolas Puech în beneficiul grupului de lux. Avocatul respinge acuzațiile și a contestat deja hotărârea judecătorului prin care a fost dispusă evaluarea psihiatrică a moștenitorului.
Eric Freymond, care a murit în 2025, a negat înainte de deces orice implicare în faptele care i-au fost imputate.
Deocamdată, nici LVMH, nici Bernard Arnault nu au statut oficial de suspecți în această anchetă. Atât reprezentanții grupului, cât și cei ai lui Puech și ai Parchetului financiar francez au refuzat să comenteze informațiile privind evaluarea psihiatrică.
Despăgubiri de 14 miliarde de euro cerute în instanță
Pe lângă ancheta penală, Nicolas Puech a deschis anul trecut și o acțiune civilă împotriva LVMH și a președintelui său, Bernard Arnault. Moștenitorul solicită despăgubiri de 14 miliarde de euro de la persoanele care vor fi găsite vinovate în urma investigației.
Miza dosarului este uriașă: participația de 6% pe care Puech afirmă că a pierdut-o este evaluată în prezent la aproximativ 9 miliarde de dolari.
Evaluarea psihiatrică dispusă de judecătorul din Paris ar putea deveni un element important pentru stabilirea împrejurărilor în care Nicolas Puech ar fi pierdut controlul asupra uneia dintre cele mai valoroase participații din industria modei.