Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Un judecător din Paris a luat o decizie neașteptată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 13:48

Un caz financiar de proporții uriașe, care implică una dintre cele mai cunoscute familii din industria luxului, a ajuns într-o nouă etapă în justiția franceză. Nicolas Puech, moștenitor al imperiului Hermès, susține că a pierdut în condiții nelegale participația de 6% pe care o deținea la celebra casă de modă, acțiuni evaluate în prezent la aproximativ 9 miliarde de dolari. Pentru a clarifica circumstanțele în care s-ar fi produs dispariția averii, un judecător din Paris a dispus o măsură neobișnuită: evaluarea psihiatrică a miliardarului.

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