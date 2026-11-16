Cristi Danileț pierde definitiv la ÎCCJ. Sancțiunea disciplinară rămâne în vigoare, deși a câștigat la CEDO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 12:00

Cristi Danileț pierde definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a respins luni, 16 noiembrie, cererea de revizuire formulată de fostul judecător în baza hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care a stabilit că i-a fost încălcată libertatea de exprimare. Magistrații au motivat că sancțiunea disciplinară contestată, constând în reducerea indemnizației cu 5% timp de două luni, nu mai produce consecințe grave asupra fostului judecător. ÎCCJ subliniază însă că decizia nu pune sub semnul întrebării hotărârea pronunțată de CEDO, care rămâne obligatorie pentru statul român.

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