Cristi Danileț pierde definitiv la ÎCCJ. Sancțiunea disciplinară rămâne în vigoare, deși a câștigat la CEDO

Cristi Danileț pierde definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă a respins luni, 16 noiembrie, cererea de revizuire formulată de fostul judecător în baza hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care a stabilit că i-a fost încălcată libertatea de exprimare. Magistrații au motivat că sancțiunea disciplinară contestată, constând în reducerea indemnizației cu 5% timp de două luni, nu mai produce consecințe grave asupra fostului judecător. ÎCCJ subliniază însă că decizia nu pune sub semnul întrebării hotărârea pronunțată de CEDO, care rămâne obligatorie pentru statul român.
Cristi Danileț pierde definitiv la ÎCCJ. Instanța supremă i-a respins cererea de revizuire
Completul de cinci judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a respins, pe 16 noiembrie 2026, cererea de revizuire formulată de fostul judecător Cristi Danileț. Demersul acestuia s-a bazat pe hotărârea Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului din 15 decembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial pe 22 aprilie 2026.
Prin cererea de revizuire, fostul judecător Cristi Danileț urmărea desființarea hotărârii definitive prin care fusese menținută o sancțiune disciplinară aplicată în urma unor postări pe Facebook. Înalta Curte a stabilit însă că nu sunt îndeplinite condițiile excepționale prevăzute de lege pentru redeschiderea unui asemenea dosar. Decizia pronunțată luni este definitivă.
De ce a respins Înalta Curte cererea lui Cristi Danileț, deși acesta a câștigat la CEDO
Instanța supremă a explicat că revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive, în baza unei decizii CEDO, este posibilă doar în anumite condiții. Una dintre acestea este ca persoana care a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană să continue să sufere consecințe grave în urma încălcării drepturilor sale. În cazul lui Cristi Danileț, judecătorii au stabilit că această condiție nu este îndeplinită.
Magistrații au luat în considerare faptul că sancțiunea disciplinară aplicată fostului judecător a constat într-o reducere de 5% a indemnizației, pentru o perioadă de două luni. Potrivit ÎCCJ, efectele financiare ale acestei sancțiuni, raportate la situația patrimonială a lui Danileț, au fost reduse și s-au epuizat la scurt timp după pronunțarea hotărârii. Ulterior, sancțiunea a fost radiată de drept.
Instanța supremă a mai stabilit că hotărârea a cărei revizuire a fost solicitată nu a influențat deciziile pronunțate în alte dosare privind răspunderea disciplinară a fostului magistrat. Cu alte cuvinte, judecătorii au considerat că sancțiunea respectivă nu mai produce efecte asupra situației sale actuale.
Cristi Danileț a câștigat la CEDO după ce a fost sancționat pentru două postări pe Facebook
Dosarul își are originea în două mesaje publicate de Cristi Danileț pe Facebook, în ianuarie 2019. Primul privea aspecte legate de ordinea constituțională și independența instituțiilor statului, iar cel de-al doilea făcea referire la un interviu acordat de un procuror despre problemele din sistemul judiciar. În mai 2019, Consiliul Superior al Magistraturii i-a aplicat o sancțiune disciplinară constând în diminuarea indemnizației cu 5% pentru două luni. Decizia a fost menținută de Înalta Curte în mai 2020, iar fostul magistrat s-a adresat ulterior Curții Europene a Drepturilor Omului.
Pe 15 decembrie 2025, Marea Cameră a CEDO i-a dat câștig de cauză lui Cristi Danileț, stabilind că sancționarea sa a încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care protejează libertatea de exprimare. Judecătorii europeni au considerat că mesajele fostului magistrat vizau chestiuni de interes public și că autoritățile române nu au justificat suficient necesitatea sancțiunii.