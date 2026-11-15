Alexandru Rogobete, anunț despre medicamentul care se găsește greu. Câte doze se află în stocurile din România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 16:27

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine cu precizări importante după apariția informațiilor potrivit cărora medicamentul Lyrica și variantele sale generice ar fi dispărut din farmaciile din România. Oficialul susține că datele centralizate la nivel național arată că există peste 2,3 milioane de unități de medicamente care conțin pregabalină, atât în depozitele distribuitorilor, cât și în farmaciile comunitare.

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