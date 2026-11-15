Alexandru Rogobete, anunț despre medicamentul care se găsește greu. Câte doze se află în stocurile din România

„Pentru corecta informare a opiniei publice, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa dispariție a medicamentului Lyrica și a alternativelor sale generice, prezint situația reală a stocurilor existente în România. Conform datelor raportate la 13 noiembrie 2026, la nivel național există: 922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor. 1.429.818 unități în farmaciile comunitare. În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice.
Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare.
Aceste cifre demonstrează clar că informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată.
Desigur, pot exista situații punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie. Acest lucru nu înseamnă însă că medicamentul a dispărut de pe piața națională.
Înțeleg îngrijorarea pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Tocmai de aceea, informațiile privind disponibilitatea medicamentelor trebuie comunicate cu responsabilitate și verificate înainte de a genera panică.
Ministerul Sănătății continuă monitorizarea stocurilor și a eventualelor discontinuități de aprovizionare.”