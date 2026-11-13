Formațiunea lichidiană descoperită întâmplător în ficat

O ecografie abdominală poate evidenția modificări ale ficatului chiar și la persoane fără simptome digestive. Unele dintre aceste formațiuni sunt benigne și nu afectează funcționarea organului.
Chistul hepatic este o cavitate delimitată, plină cu lichid, dezvoltată în interiorul ficatului. Cel mai frecvent este vorba despre un chist simplu, o formațiune benignă care nu provoacă simptome și nu necesită tratament. Dacă dimensiunile sunt mari, pot apărea senzație de presiune, disconfort în partea dreaptă superioară a abdomenului și sațietate precoce. Există însă și alte tipuri de leziuni chistice hepatice, care necesită o evaluare diferită.
Ecografia este de obicei suficientă pentru identificarea unui chist simplu. Dacă formațiunea prezintă pereți îngroșați, septuri sau alte caracteristici neobișnuite, medicul poate recomanda CT sau RMN pentru clarificarea diagnosticului. Chisturile simple asimptomatice nu necesită, în general, monitorizare imagistică periodică, iar cele care produc simptome importante pot beneficia de tratament intervențional sau chirurgical.
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