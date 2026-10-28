Informațiile genetice obținute înainte de naștere

Scris de Catalina Anghel Publicat: 28 oct. 2026, 12:57

Pe parcursul sarcinii, investigațiile prenatale oferă informații despre dezvoltarea fătului și despre riscul unor afecțiuni genetice. Metodele disponibile diferă atât prin ceea ce pot identifica, cât și prin modul de recoltare și interpretare a rezultatelor.

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