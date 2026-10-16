Operația care păstrează țesutul sănătos într-o boală gravă a rinichiului

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 oct. 2026, 08:13

Atunci când o tumoră renală este descoperită într-un stadiu în care poate fi îndepărtată fără sacrificarea întregului organ, chirurgia poate urmări atât controlul bolii, cât și conservarea funcției rinichiului.

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