Operația care păstrează țesutul sănătos într-o boală gravă a rinichiului

Atunci când o tumoră renală este descoperită într-un stadiu în care poate fi îndepărtată fără sacrificarea întregului organ, chirurgia poate urmări atât controlul bolii, cât și conservarea funcției rinichiului.
Nefrectomia parțială presupune îndepărtarea tumorii și a unei mici margini de țesut din jur, păstrând restul rinichiului. Este utilizată frecvent pentru tumori renale localizate, atunci când dimensiunea și poziția permit o rezecție sigură. Atunci când este realizată de un chirurg urolog cu experiență, rezultatele oncologice sunt comparabile cu cele ale îndepărtării întregului rinichi.
Păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut renal funcțional poate reduce riscul de afectare renală pe termen lung, aspect important mai ales la persoanele cu un singur rinichi, boli renale sau factori de risc pentru acestea. Intervenția poate fi realizată prin abord deschis, laparoscopic sau robotic, în funcție de complexitatea tumorii și de experiența echipei chirurgicale.
Ai grijă de tine!
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