Călin Georgescu ajunge miercuri, 25 noiembrie, din nou în fața magistraților de la Curtea de Apel București (CAB). Este prima sa apariție în fața instanței după ce a fost eliberat din Arestul Central, în urma deciziei definitive prin care măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. De această dată, judecătorii urmează să analizeze contestațiile depuse atât de procurorii DIICOT, cât și de Călin Georgescu împotriva unei hotărâri pronunțate de Tribunalul Ilfov la data de 18 noiembrie.
DIICOT cere menținerea arestului preventiv
Pe 18 noiembrie, magistrații Tribunalului Ilfov au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Hotărârea nu era însă definitivă, fiind contestată de ambele părți.
Procurorii DIICOT solicită menținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest preventiv, în timp ce Călin Georgescu a formulat, la rândul său, contestație, urmărind să beneficieze de o măsură preventivă mai puțin restrictivă.
Călin Georgescu a fost eliberat din Arestul Central pe 23 noiembrie
Revenirea lui Călin Georgescu în fața judecătorilor are loc la doar două zile după ce, luni, 23 noiembrie, acesta a fost eliberat din Arestul Central, în baza unei decizii definitive a magistraților, prin care a fost plasat în arest la domiciliu.
Hotărârea pronunțată pe 23 noiembrie rămâne definitivă în dosarul respectiv. Procesul de miercuri vizează însă o contestație separată, formulată împotriva deciziei Tribunalului Ilfov din 18 noiembrie, și are ca obiect măsurile preventive dispuse în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Prin urmare, judecătorii Curții de Apel București urmează să se pronunțe asupra acestei noi contestații, fără ca procedura să schimbe automat efectele deciziei definitive din 23 noiembrie.