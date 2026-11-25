Publicat 25 nov. 2026, 07:25 Actualizat 25 nov. 2026, 07:29

Călin Georgescu ajunge miercuri, 25 noiembrie, din nou în fața magistraților de la Curtea de Apel București (CAB). Este prima sa apariție în fața instanței după ce a fost eliberat din Arestul Central, în urma deciziei definitive prin care măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. De această dată, judecătorii urmează să analizeze contestațiile depuse atât de procurorii DIICOT, cât și de Călin Georgescu împotriva unei hotărâri pronunțate de Tribunalul Ilfov la data de 18 noiembrie.

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