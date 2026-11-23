Cetățeni ruși din cercuri pro-Kremlin ar fi obținut ilegal acte de identitate românești prin certificate false de cetățenie și domicilii fictive. Potrivit unei investigații, printre beneficiarii documentelor se numără foști oficiali din companii de stat rusești, persoane apropiate liderului cecen Ramzan Kadîrov și indivizi asociați unor rețele infracționale sau aflați pe liste de sancțiuni internaționale. În acest fel, aceștia deveneau cetățeni europeni, folosindu-se de breșele din sistemul administrativ din România.
Ruși apropiați de Kremlin cu cetățenie română
Schema ar fi funcționat prin utilizarea unor certificate de cetățenie false, care ulterior erau înregistrate în documentele de stare civilă din România. Rușii din cercuri apropiate lui Putin sau al lui Kadîrov, cunoscut pentru asasinat politice, obțineau apoi cărți de identitate românești, prin declararea unor domicilii fictive.
Unul dintre exemple este comuna Vârfu Câmpului din județul Botoșani, unde peste 12 mii de persoane ar fi ajuns să aibă domiciliul declarat, deși localitatea avea aproximativ trei mii de locuitori. Unele adrese aveau înregistrate sute sau chiar mii de persoane. În acest caz, cinci funcționari publici au ajuns în fața instanței, fiind acuzați de mită și fals informatic. Procurorii spun că luau bani ca să înregistreze străini la adrese fictive, chiar și în casele unor oameni morți.
Fost conducător Gazprom, cu domiciliu fictiv în România
În Vârfu Câmpului și-a avut domiciliul, pe hârtie, Kirill Seleznev, un om de afaceri rus apropiat de Putin, care a fost în conducerea Gazprom și aflat sub sancțiuni internaționale. Abia anul acesta, o judecătorie din București i-a anulat transcrierile actelor.
Au fost identificate și patru persoane asociate conducerii organizației Allatra, investigată în Ucraina pentru trădare de țară, care ar fi obținut cetățenie română prin documente false. În consecință, se arată că vulnerabilitățile administrative din România pot avea consecințe care depășesc granițele țării, inclusiv asupra securității Republicii Moldova și a întregului spațiu european.