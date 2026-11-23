Publicat 23 nov. 2026, 19:58 Actualizat 23 nov. 2026, 19:59 Sursă Realitatea PLUS

Cetățeni ruși din cercuri pro-Kremlin ar fi obținut ilegal acte de identitate românești prin certificate false de cetățenie și domicilii fictive. Potrivit unei investigații, printre beneficiarii documentelor se numără foști oficiali din companii de stat rusești, persoane apropiate liderului cecen Ramzan Kadîrov și indivizi asociați unor rețele infracționale sau aflați pe liste de sancțiuni internaționale. În acest fel, aceștia deveneau cetățeni europeni, folosindu-se de breșele din sistemul administrativ din România.

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