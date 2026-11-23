Sportivii ruși ar putea fi excluși de la competițiile organizate în UE. Comisia Europeană pregătește o nouă măsură împotriva Moscovei
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Comisia Europeană propune restricții pentru echipele și sportivii ruși care participă la competiții pe teritoriul Uniunii Europene. Pachetul de sancțiuni vizează și simbolurile naționale ale Rusiei, finanțările și reprezentarea în structurile sportive europene.
Sportivii ruși ar putea avea parte de noi restricții în competițiile desfășurate pe teritoriul Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a propus interzicerea participării echipelor și sportivilor din Rusia sub drapelul național. Măsura face parte din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni pregătit împotriva Moscovei, anunțat luni de președinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen.
Șefa Comisiei Europene a explicat că evenimentele sportive nu trebuie transformate în instrumente de propagandă și a precizat că propunerea vizează inclusiv afișarea simbolurilor oficiale rusești.
„Evenimentele sportive nu pot constitui un cadru pentru activități de propagandă”, a declarat Ursula von der Leyen într-un mesaj video, adăugând că a propus, de asemenea, interzicerea „afișării simbolurilor oficiale rusești”.
Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Europeană, restricțiile ar urma să se aplice echipelor și sportivilor ruși care participă la competiții organizate în Uniunea Europeană sub drapelul Rusiei. Propunerea nu înseamnă, în forma anunțată, excluderea automată a tuturor sportivilor ruși, indiferent de statutul sub care concurează, ci vizează reprezentarea oficială a țării și folosirea simbolurilor sale naționale.
Sancțiunile ar putea viza și finanțarea sportului european
Pachetul pregătit de Bruxelles nu se limitează la participarea sportivilor ruși și la afișarea drapelului sau a altor însemne naționale. Comisia Europeană propune și restricționarea fluxurilor financiare provenite de la sponsori ruși către organizațiile sportive și culturale din Europa.
O altă măsură vizează cetățenii ruși care ocupă funcții în structurile de conducere ale federațiilor sportive europene. Propunerea ar urma să limiteze accesul acestora la poziții de decizie în organizațiile respective.
Prin aceste măsuri, executivul european încearcă să împiedice folosirea competițiilor și instituțiilor sportive pentru promovarea imaginii Rusiei, în contextul războiului declanșat împotriva Ucrainei.
Potrivit agenției Anadolu, Ursula von der Leyen a prezentat aceste restricții împreună cu alte măsuri economice și financiare incluse în noul pachet de sancțiuni.
Revenirea sportivilor ruși în competițiile internaționale a provocat tensiuni
Inițiativa Comisiei Europene vine într-un moment în care participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale a redevenit un subiect de dispută. În ultimele luni, mai multe federații sportive au început să relaxeze restricțiile impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.
Un moment important a fost decizia Comitetului Internațional Olimpic din vara acestui an de a ridica provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus. Această schimbare ar putea deschide calea pentru revenirea sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, inclusiv sub reprezentarea națională, în funcție de deciziile federațiilor internaționale.
Reuters relatează că revenirea sportivilor ruși este contestată în Europa, iar mai multe state au recurs deja la măsuri proprii: au refuzat vize, au anunțat că nu vor disputa meciuri împotriva echipelor rusești sau au avertizat că organizarea unor competiții cu participarea acestora ar putea presupune costuri suplimentare de securitate.
Disensiunile au ajuns și în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Într-un caz legat de hochei, instanța a anulat interdicția impusă echipei Rusiei de federația internațională, deschizând calea participării acesteia la Campionatul Mondial de anul viitor, organizat în Germania. Mai multe state europene și-au exprimat însă opoziția față de revenirea formației ruse.
Propunerea trebuie aprobată de toate statele membre
Noile restricții anunțate de Ursula von der Leyen fac parte dintr-un pachet mai amplu de sancțiuni împotriva Rusiei, care cuprinde și măsuri în domeniul bancar, energetic și al criptomonedelor.
Conform Reuters, Comisia Europeană propune extinderea interdicției privind tranzacțiile la aproximativ 60 de bănci rusești, precum și măsuri suplimentare împotriva platformelor de criptomonede și a instituțiilor financiare folosite pentru evitarea sancțiunilor. Pachetul include și un mecanism care ar permite refuzarea vizelor pentru foști combatanți ruși.
Totuși, măsurile nu intră automat în vigoare odată cu anunțul Comisiei Europene. Pentru adoptarea celui de-al 22-lea pachet de sancțiuni este necesar acordul unanim al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Discuțiile privind revenirea sportivilor ruși au arătat deja că guvernele europene nu au întotdeauna aceeași abordare. În timp ce unele țări susțin menținerea unor restricții ferme, altele invocă autonomia federațiilor sportive și necesitatea unor reguli comune. Prin urmare, forma finală a măsurilor propuse de Bruxelles va depinde de negocierile dintre statele membre.
Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe
Ambasadorul României în Federația Rusă, Cristian Istrate, a fost convocat vineri, 20 noiembrie, la Ministerul rus de Externe. Oficialii de la Moscova i-au transmis un protest în legătură cu refuzul autorităților române de a acorda vize unui grup de sportivi ruși.
Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat convocarea diplomatului român și a precizat că hotărârea privind acordarea vizelor ține exclusiv de competența statului român. Instituția a subliniat că această prerogativă este exercitată în conformitate cu legislația națională și cu regulile aplicabile în spațiul Schengen.
„MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat astăzi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, în legătură cu decizia părții române de neacordare a vizei pentru un grup de sportivi ruși. Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen”, a transmis MAE.
MAE explică de ce România a refuzat acordarea vizelor
Ministerul român de Externe a explicat că decizia nu poate fi separată de contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de efectele acestuia asupra securității României. Printre elementele luate în considerare se numără atacurile asupra vaselor din Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național.
Instituția a transmis că hotărârea a fost luată după evaluarea tuturor consecințelor posibile și reflectă poziția oficială a României față de agresiunea rusă și riscurile de securitate generate de aceasta.
„Decizia României a avut în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și la consecințele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național”, se arată în comunicatul MAE.
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