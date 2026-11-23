Publicat 23 nov. 2026, 18:25 Actualizat 23 nov. 2026, 18:31

Vechiul Muzeu al Acropolei din Atena și-a redeschis porțile luni, după două decenii de la închidere, oferind publicului ocazia de a descoperi noi expoziții dedicate istoriei și patrimoniului Greciei antice. Clădirea istorică este situată chiar pe Stânca Sacră, la câțiva metri de celebrul Partenon.

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