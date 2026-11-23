Vechiul Muzeu al Acropolei din Atena și-a redeschis porțile luni, după două decenii de la închidere, oferind publicului ocazia de a descoperi noi expoziții dedicate istoriei și patrimoniului Greciei antice. Clădirea istorică este situată chiar pe Stânca Sacră, la câțiva metri de celebrul Partenon.
Construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, clădirea a fost primul muzeu care a găzduit vestigiile arheologice ale Acropolei, sit emblematic al civilizației occidentale, cu monumente datând din secolul al V-lea î.Hr.
Peste 750 de artefacte, expoziții digitale și artă contemporană
Cu o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, muzeul propune vizitatorilor trei secțiuni distincte. Prima găzduiește o expoziție cu 750 de obiecte arheologice din Atena, restaurate și prezentate publicului pentru prima dată.
Cea de-a doua secțiune, intitulată „Parthenon Alive”, oferă o experiență digitală tridimensională dedicată a aproximativ 100 de monumente de pe Acropolă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială.
A treia parte este consacrată artei contemporane și include o instalație semnată de artistul americano-irakian Michael Rakowitz. Lucrarea face trimitere la Catastrofa din Asia Mică din 1922, în urma căreia armata greacă a fost înfrântă de forțele turce, iar sute de mii de greci au părăsit Anatolia.
Instalația are forma unei structuri din cărămidă, asemănătoare unui cuptor, ale cărei arcade și bolți evocă arhitectura bisericilor ortodoxe și a clădirilor otomane din Asia Mică.
Renovarea muzeului a costat 10 milioane de euro
Renovarea vechiului Muzeu al Acropolei a presupus o investiție de 10 milioane de euro, peste jumătate din fonduri fiind asigurate de Uniunea Europeană, potrivit ministrului grec al Culturii, Lina Mendoni.
Proiectul a vizat nu doar modernizarea clădirii istorice, ci și transformarea acesteia într-un spațiu cultural adaptat publicului contemporan. Prin redeschidere, muzeul își asumă un nou rol în promovarea patrimoniului grec, reunind descoperirile arheologice, tehnologiile digitale și arta contemporană într-un cadru dedicat istoriei și dialogului cultural.
Potrivit datelor oficiale, Acropola din Atena a atras 4,6 milioane de vizitatori în 2025, confirmând interesul ridicat pentru unul dintre cele mai importante situri istorice ale Greciei.
Principalele vestigii arheologice descoperite aici sunt expuse, din 2009, în noul Muzeu al Acropolei, o clădire ultramodernă cu trei etaje, amplasată la aproximativ 300 de metri de monumentul antic. Muzeul a fost conceput special pentru a pune în valoare artefactele și sculpturile care reflectă istoria și bogăția culturală a Acropolei.