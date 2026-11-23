Serviciile de informații occidentale suspectează că Rusia pregătește lansarea unui satelit echipat cu o armă nucleară, care ar putea ajunge pe orbită chiar în decembrie. Dispozitivul ar putea provoca distrugeri masive în rețelele globale de sateliți și ar afecta comunicațiile, navigația GPS și infrastructurile esențiale.
Rusia ar pregăti lansarea unui satelit militar care ar transporta o armă nucleară, iar operațiunea ar putea avea loc chiar în luna decembrie, potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații din statele NATO. Dispozitivul, identificat sub denumirea Sputnik-S, ar fi deja construit și pregătit pentru lansare într-o locație din apropierea Moscovei.
Informațiile apar într-o investigație realizată de posturile germane WDR și NDR, împreună cu publicația Süddeutsche Zeitung, și preluată de agenția Reuters. Potrivit acestora, avertismentele transmise între serviciile de informații occidentale la începutul lunii noiembrie indicau că lansarea ar putea avea loc în următoarele 60 de zile.
Comandamentul Spațial al Bundeswehrului, armata germană, estimează chiar că satelitul ar putea fi trimis pe orbită în decembrie și ar deveni operațional la scurt timp după desfășurarea acestei operațiuni.
Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii germani, Sputnik-S ar fi fost construit în urmă cu mai mulți ani, iar în prezent s-ar afla într-o stare care permite lansarea.
Ce ar putea distruge arma nucleară instalată pe satelitul rusesc
Evaluările serviciilor de informații occidentale indică faptul că dispozitivul nu ar avea ca obiectiv atacarea unor ținte de la sol. Scopul presupus al sistemului ar fi provocarea unor distrugeri extinse în spațiu, prin detonarea unei încărcături nucleare care ar putea scoate din funcțiune un număr foarte mare de sateliți.
O explozie nucleară produsă pe orbită ar putea avea consecințe asupra unor sisteme esențiale pentru funcționarea infrastructurilor moderne. Printre cele mai vulnerabile s-ar număra rețelele de comunicații, serviciile de navigație GPS și sistemele care asigură funcționarea infrastructurilor energetice și a operațiunilor bancare.
Avertismente privind amploarea unor asemenea efecte au fost formulate anterior și de generalul Stephen Whiting, comandantul Comandamentului Spațial al Statelor Unite. Acesta a explicat că o detonare nucleară pe orbită ar putea provoca defectarea a aproximativ unei treimi dintre sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului, într-un interval de câteva ore sau zile.
Efectele nu s-ar limita însă la primele momente după explozie, ci s-ar putea manifesta și în lunile următoare.
Printre sistemele care ar putea fi afectate se află și rețelele de comunicații prin satelit Starlink, utilizate inclusiv de armata ucraineană.
Sputnik-S, posibilă continuare a testelor rusești cu tehnologii antisatelit
Investigația presei germane face referire și la un alt dispozitiv spațial rusesc, Kosmos-2553, lansat în februarie 2022, cu puțin timp înainte de declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.
La momentul respectiv, autoritățile de la Moscova au prezentat satelitul drept o platformă destinată testării instrumentelor și sistemelor electronice în condiții de radiații.
Serviciile de informații occidentale au avut însă suspiciuni privind rolul real al acestuia. Potrivit evaluărilor lor, Kosmos-2553 ar fi putut fi implicat în testarea unor tehnologii necesare dezvoltării unui eventual sistem nuclear antisatelit.
Dezvoltarea unor asemenea capacități a fost semnalată și de Agenția de Informații a Apărării din SUA (DIA). Într-o evaluare privind amenințările din spațiu, publicată în octombrie, instituția americană a indicat că Rusia lucrează la un satelit proiectat pentru transportul unei arme nucleare.
Tratatul internațional din 1967 interzice amplasarea armelor nucleare pe orbită
Eventuala instalare a unei arme nucleare pe un satelit ar încălca prevederile Tratatului privind spațiul cosmic, semnat în 1967. Documentul internațional interzice plasarea pe orbită a obiectelor care transportă arme nucleare sau alte categorii de arme de distrugere în masă.
În urma publicării informațiilor despre presupusa pregătire a lansării Sputnik-S, mai multe instituții au fost solicitate să ofere explicații. Ambasada Rusiei în Germania, serviciul german de informații BND și sediul NATO de la Bruxelles nu au transmis imediat comentarii în legătură cu dezvăluirile presei germane.
Moscova a respins încă din 2024 acuzațiile oficialilor americani referitoare la dezvoltarea unei arme nucleare destinate distrugerii sateliților. La acel moment, Rusia a susținut că activitățile sale din spațiu au exclusiv caracter pașnic.
Deocamdată, informațiile despre Sputnik-S și eventuala sa încărcătură nucleară se bazează pe evaluările serviciilor de informații occidentale. Nu există o confirmare publică independentă că satelitul ar avea instalată o armă nucleară sau că lansarea anunțată în evaluările respective va avea loc în decembrie.