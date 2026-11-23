Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 17:02

Serviciile de informații occidentale suspectează că Rusia pregătește lansarea unui satelit echipat cu o armă nucleară, care ar putea ajunge pe orbită chiar în decembrie. Dispozitivul ar putea provoca distrugeri masive în rețelele globale de sateliți și ar afecta comunicațiile, navigația GPS și infrastructurile esențiale.

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